طيور الزينة من هواية إلى مصدر رزق.. بتجارة تبلغ 70 مليون دولار (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات

عمان- تحولت تربية طيور الزينة بالنسبة لآلاف الشباب من مجرد هواية إلى مصدر رزق، في بلد تتجاوز فيه قيمة التجارة في هذا القطاع ومستلزماته نحو 70 مليون دولار سنويا.

وافتتحت وزارة الزراعة،أمس الأول ، فعاليات معرض الطيور في نسخته التاسعة، بالتعاون مع الجمعية الأردنية لطيور الزينة، وعدد من الشركاء منهم أمانة عمان الكبرى، وتم عرض عدد كبير من طيور الزينة خلال المعرض، ذات الألوان المميزة، فيما لقي المعرض إعجاب الزوار الذي تهافتوا للتعرف على أنواع الطيور.

وتضمن المعرض مشاركة سيدات من المجتمع المحلي، اللواتي شاركن لعرض منتجاتهن الريفية والأكلات الشعبية، ومعلومات عن المعرض التاسع لطيور الزينة بمشاركة 100 شركة ما بين أعلاف وأدوية بيطرية ومكملات غذائية واقفاص واكسسوارات.

كما بلغ عدد عارضي الطيور نحو80 شخصا ما بين هاو ومرب محترف، وبلغ عدد الطيور المعروضة داخل المعرض نحو 800 طير من مختلف الأنواع، أبرزها الكناري، البادجي، الببغاوات وحسون الطفرة.

وخلال فعاليات المهرجان، جرى تنظيم مسابقة البادجي باشراف تحكيم دولي من منظمة الـ WBO العالمية للبادجي، وتوزيع جوائز وكؤوس وميداليات من قبل وزير الزراعة أو من ينوب عنه، وتوزيع جوائز على الحضور والزوار عبارة عن طيور سيتم تقديمها من قبل اعضاء الجمعية الاردنية لطيور الزينة، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات من قبل الحكام وذوي الاخنصاص للهواة لتثقيفهم والوصول بهم الى مستوى الاحتراف في تربية الطيور.

وشارك في المعرض أكثر من 40 مشاركا في خيمة التنمية الريفية، التي تعرض كافة المنتجات الريفية من الزعتر، والمخللات، والجميد، والسمن البلدي، والسماق، والزيتون المخلل، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى مشاركة 10 مطابخ انتاجية (أفران) جاؤوا ليشاركوا من مختلف المحافظات لتقديم الأكلات الشعبية لزوار المعرض والمشاركين فيه.

وقال المهندس أسامة قطان مدير مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة في وزارة الزراعة إن المعرض يمثل أهمية كبرى لمحبي ومربي الطيور، فهو يوفر فرصة لتقديم النصائح في ما يتعلق بنوعية الطائر أو متطلبات تربيته، كما يمكن التجار سواء كانوا تجار تجزئة أو تجار جملة، من اكتساب معرفة وخبرات أكثر في هذا المجال.

وبحسب قطان يهدف المعرض إلى تعريف المجتمع المحلي على انواع طيور الزينة ويعتبر فرصة للمربين للمشاركة مستقبلا في معارض خارج الأردن.

وأَضاف أن هذه الهواية ومع مرور الوقت أصبحت مصدر دخل لكثير من الأردنيين، حيث ساهم الموقع الجغرافي للأردن كوسط عربي مفتوح للاستيراد والتصدير من وإلى أغلب الدول العربية والأجنبية في زيادة الانتشار لهذه الهواية، ودخول أصناف نادره الى البلاد، وتربيتها والإنتاج منها. الجدير بالذكر أن عدد مراكز بيع الطيور يصل الى حوالي 2500 مركز موزعين في أكثر من محافظة.