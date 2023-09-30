Sunday, 01 October 2023 07:21 GMT

الأمم المتحدة تدعو لشمول حقوق المسنين مدى الحياة

9/30/2023 11:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمان – وجهت الأمم المتحدة دعوة لكل الحكومات في العالم والكيانات المنبثقة عنها، إلى مراجعة ما وصفته بـممارساتها الحالية بهدف تحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة في عملها، وضمان المشاركة النشطة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسنين أنفسهم، في العمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال.
وجاءت الدعوة التي أطلقت أمس، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، مؤكدة على ضرورة زيادة المعرفة والوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام جميع أصحاب المصلحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين في جميع أنحاء العالم.
وقالت الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية، إن الهدف من اليوم الدولي أو العالمي للمسنين، هو تبادل النماذج المشتركة بين الأجيال والتعلم منها لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العال، داعية الحكومات في العالم وكيانات الأمم المتحدة إلى مراجعة ممارساتها الحالية بهدف تحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة في عملها.
وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن جهود المجتمع الدولي المتعلقة بقضية التضامن بين الأجيال، أثبتت على أهمية ومساهمة الحلول المشتركة بين الأجيال، التي تسترشد بمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والمساواة والتمكين والشرعية في إحياء إرث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهميته ونشاطه من خلال تمكين كل من الشباب والمسنين في التأثير على وفاء الإرادة السياسية بوعود الإعلان لجميع الناس عبر الأجيال.
وأكدت الأمم المتحدة، أن الاحتفال في هذا العام، يرّكز على ضمان تمتع كبار السن، تمتعا كاملا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم. ويركز أيضا على أهمية "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".
إحصائيا، أكدت الأمم المتحدة تضاعف عدد المسنين (أي أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر) 3 مرات من حوالي 260 مليونا في عام 1980 إلى 761 مليونا في عام 2021. وأنه من المتوقع بين عامي 2021 و2050 أن ترتفع الحصة العالمية من المسنين من أقل من 10 % إلى حوالي 17 %، مؤكدة أن النمو السريع في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى سن أكبر على أهمية تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها طوال مسار الحياة.
محليا، أشارت تقديرات سابقة صدرت عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، إلى توقعات ببلوغ نسبة المسنين في المملكة (60 سنة فما فوق) إلى(8.6 %) مع نهاية العام 2030 وإلى ما نسبته (15.8 %) مع نهاية العام 2050.
وتشير أحدث إحصائية حول كبار السن صدرت في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الثامن عشر، نقلا عن سجلات إدارة حماية الأسرة والأحداث، عن تسجيل 92 قضية عنف ضد كبار السن عن العام 2021، بحيث يعتبر التقرير استمرارا لمؤشر الارتفاع في هذه الحالات ودعا المركز في ضرورة إنفاذ التوصيات الخاصة بحقوق كبار السن وفي مقدمتها، سن تشريع خاص بحقوق كبار السن وتوفير نواد نهارية في كل المحافظات، وإدراج تعديلات على قانون العمل ليشمل ضمان المصلحة العليا لكبار السن في العمل، ودعم دور رعاية المسنين من القطاع الخاص والشركات الربحية، والتوجه نحو نهج رعاية المسنين في مساكنهم.

MENAFN30092023000072011014ID1107170063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث