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خريطة نتنياهو.. وخداع السلام والتكنولوجيا

9/30/2023 11:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بدران






يوماً ما قبل 50 سنة أو أكثر، قالت جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية انذاك: (( فلسطين؟ لا يوجد شيء اسمه فلسطين أو فلسطينيون)) وتوالت السنون ليثبت الفلسطينيون وجودهم السياسي والاجماعي والحضاري رغم ادعاءات جولدا مائير. وقبل عدة أشهر خرج سموتريتش الصهيوني المتطرف وقد وضع خريطة لإسرائيل ضم إليها كامل فلسطين والأردن. وردد ما قالته جولدا مائير وأضاف ((أن الشعب الفلسطيني تم اختراعه قبل مائة عام فقط وانه هو، سموتريتش، فلسطيني من الجيل الثالث لجده الذي هاجر إلى فلسطين من قرية أوكرانية اسمها سموتريتش.. وقبل أيام وعلى منصة الأمم المتحدة في 23/9/2023 خرج رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ابن المهاجر البولندي ليلقي كلمته وحمل خريطة لما اسماه (( الشرق الأوسط الجديد)) لا تحمل اسم فلسطين أو الضفة الغربية أو غزة، وتضم فقط فلسطين التاريخية وهي بعرفه إسرائيل، والأردن والسعودية والبحرين والإمارات ومصر والسودان. ودعا الفلسطينيين لأن يتوقفوا عن المطالبة بدولة مستقلة وان يكتفوا بما تقدمه لهم إسرائيل من فرص، وان لا يعترضوا على اتفاقيات التطبيع مع دول عربية أخرى .واعتبر وجودهم تهديدا للدولة اليهودية..
ولا يستطيع المرء ان يسمع كلمات نتنياهو وأسلوبه الترويجي إلا ويتذكر الدعاية الألمانية النازية التي كانت تقوم على المبالغة وتكثيف الصور وتكرار المقولات ومخاطبة العالم، وإعادة تلك الأفكار والادعاءات التي كان يتبجح بها هتلر ويروجها بطريقته وزير الدعاية جوبلز. كان كل ذلك ستاراً كبيراً لإخفاء توحش النازي وعنصريته كما هو الحال مع القيادات الصهيونية. الدعاية ثم الدعاية حتى يصدقها الناس. وفي عين الوقت تقوم إسرائيل بشكل ممنهج بجرائم متعددة في مقدمتها أولا:الإمعان في قتل الفلسطينيين يوميا ثانيا: التوحش في تدمير المنازل والمدارس والبنية التحتية في القرى والبلدات الفلسطينية ثالثاً: مصادرة الأراضي من الفلسطينيين تحت شتى الذرائع رابعاً: التوسع الجنوني في الاستيطان خامساً: إطلاق المستوطنين من سن 14 إلى 21 ليحتلوا الأراضي الرعوية ويغتصبوها من أصحابها ويجبروهم على الرحيل سادسا: تغذية الانقسام بين الفصائل الفلسطينية من خلال قائمة الإرهاب وغيرها سابعاً: التدخل في المناهج الدراسية وغير ذلك الكثير من الإجراءات غير المعلنة.
واستغلالا لعاطفية العرب والمسلمين تجاه المسائل الدينية الإسلامية أو المسيحية امعنت إسرائيل في إشغال الفلسطينيين والعرب بل والمسلمين في حوادث يومية تظاهرية يقصد منها إشغال ومشاغلة الشارع العربي بل والدول العربية بتلك الحوادث من مثل حرق نسخة من القرآن الكريم من طرف شخص تستأجره إسرائيل في أي عاصمة أجنبية، أو إطلاق تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تثير النعرات الطائفية بين المسلمين، إضافة إلى اقتحام المستوطنين للأقصى، ومنع المسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، حتى يصبح الإحلال والاستعمار والتهويد امرا واقعا لا فكاك منه، وحتى يصبح التقسيم المكاني والزماني للأقصى وتهجير المقدسيين أمرا واقعا كما هو الحال في الحرم الإبراهيمي في الخليل، تمهيداً للحلقة التالية وربما تكون كنيسة القيامة أو أي مشروع يخلخل بناء المسجد الأقصى.
وفي نفس الوقت تتغول إسرائيل في تهويد الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس ونقل المستوطنين المهاجرين، مقابل رواتب، من شتى بقاع العالم الى القدس القديمة، والاستيلاء علىى منازل المقدسيين حتى انخفض عدد الفلسطينيين القاطنين في القدس القديمة بمقدار عشرة آلاف نسمة خلال السنوات القليلة الماضية.
كما وضعت النازية نفسها ممثلة بالمانيا فوق الجميع، فإن نتنياهو في خطابه للأمم المتحدة وضع اسرائيل فوق الجميُع. وحاول بعد أن طلب من الفلسطينيين عدم الاعتراض حاول أن يظهر التقدم التكنولوجي لإسرائيل واعتباره في مقدمة دول العالم وخاصة في الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والأمن السبراني. وتهدف هذه الصورة للتميز والتفوق إلى إخفاء الممارسات الاحتلالية العنصرية ضد الفلسطينيين بكل ما تتضمنه من انتهاكات للقانون الدولي والإنساني تجسيدا للنظام العنصري الاستعماري الذي تمثله إسرائيل ويمعن فيه قادتها. وكما يقول أحد الباحثين إذا صحت ادعاءات اليهود حول ما فعله هتلر في اضطهادهم، فقد اكتسب الضحية طبائع وأساليب الجلاد. فإسرائيل حولت غزة إلى سجن كبير فيه 2 مليون فلسطيني كل أمورهم الحياتية مرهونة بالمعابر الإسرائيلية، والضفة الغربية جعلتها سجنا كبيرا. ان إسرائيل تعيد تمثيل الهولوكست ولكن ببطء: فهي تقتل كل يوم وتسجن كل يوم وتهدم البيوت كل يوم، وتعتقل النساء والأطفال كل يوم، وتغلق المعابر وتدمر البنية التحتية وتمنع الغذاء والدواء والماء عن الفلسطينيين كل يوم.انه هولوكوست بطيء ولا يختلف عن ما كانت تفعله المانيا النازية إلاّ بالمدى الزمني. أما الأنظمة العرببة فمشغولة كالعادة بالاستنكار والتنديد والادانة، بينما السرطان الاستيطاني الاستعماري الصهيوني يزحف ببطء في كل اتجاه بهدف أن يصل بعضهم يوما ما.
إن الأمل بالصمود الفلسطيني مهما كان الثمن، ويبرهن كل فلسطيني، والشباب في جنين ونابلس وطوباس بل في كل قرية وشارع، انهم مستعدون للمواجهة والدفاع عن وطنهم حتى الموت. والسؤال لماذا لا تتقدم الدول العربية رسميا إلى الأمم المتحدة بطلب حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته الحضارية والثقافية من بطش الاحتلال؟ لماذا لا تتقدم إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجرائم الإنسانية ومحكمة حقوق الإنسان بقضايا قانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي.. لماذا لا يكون هناك اهتمام وتركيز في الأقطار العربية على تقديم الدعم المادي للفلسطينيين حتى ينفك الاقتصاد الفلسطيني من الحصار الإسرائيلي وحتى يتوقف التنسيق الأمني الذي يخدم الجانب الإسرائيلي فقط؟ لماذا لا تنهي الفصائل الفلسطينية انقساماتها؟ حتى التقدم العلمي والتكنولوجي، ما الذي يحول دون أن تحقق بعض الدول العربية إنجازات في التكنولوجيا المعاصرة وتظهر للعالم أن المنطقة العربية فيها من التقدم أكثر مما تدعيه إسرائيل؟.ولماذا لا تباشر الدول العربية المتجاورة بناء شبكة سكة حديد بدلا من أن تنتظر نتنياهو ليفعل ذلك؟.ان السكوت العربي والانضواء السريع لما يريده الآخر لا يبني للمنطقة أي مستقبل.

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