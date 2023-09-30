Sunday, 01 October 2023 07:20 GMT

فايز موس عايد حتر

9/30/2023 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



من آمن بي وان مات فسيحيا

انتقل الى الأمجاد السماوية

فقيد آل حتر وآل نبر وآل تادرس

فايز موس عايد حتر

( ابو هاني )

زوج المرحومة ياسمين عايد ناصر تادرس

ووالد كل من المهندس هاني زوجته فريال السهوي و المهندس زهير زوجته هنادا المعشر و لينا و لانا والمرحومة سمر

وشقيق كل من المرحوم الدكتور عيسى و المرحوم فوزي زوجته هيام الشاعر و المرحوم الدكتور بسام و ليلى زوجة المرحوم يعقوب حتر و نوال زوجة جوزيف حتر و نجاح زوجة المرحوم جميل حتر و ابتسام زوجة ميشيل لوديس

الذي وافته المنية يوم السبت الموافق 30-9-2023

و سيتم تشيع جثمانه يوم غد الاثنين الموافق 2-10-2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر من كنيسة ‏ مقبرة أم الحيران

وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الاربعاء الموافق 4-10-2023 في تمام السآعة الرابعة والنصف في كنيسة العذراء الناصرية الصويفية

تقبل التعازي للرجال و النساء في قاعة كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس الصويفية لمدة ثلاثة ايام بعد مراسم الدفن مباشرة لغاية الساعة التاسعة مساء و يوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساء و يوم الاربعاء بعد صلاة الجناز لغاية الساعة التاسعة مساء

الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر


MENAFN30092023000072011014ID1107170055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث