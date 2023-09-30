(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد آل حتر وآل نبر وآل تادرس
فايز موس عايد حتر
( ابو هاني )
زوج المرحومة ياسمين عايد ناصر تادرس
ووالد كل من المهندس هاني زوجته فريال السهوي و المهندس زهير زوجته هنادا المعشر و لينا و لانا والمرحومة سمر
وشقيق كل من المرحوم الدكتور عيسى و المرحوم فوزي زوجته هيام الشاعر و المرحوم الدكتور بسام و ليلى زوجة المرحوم يعقوب حتر و نوال زوجة جوزيف حتر و نجاح زوجة المرحوم جميل حتر و ابتسام زوجة ميشيل لوديس
الذي وافته المنية يوم السبت الموافق 30-9-2023
و سيتم تشيع جثمانه يوم غد الاثنين الموافق 2-10-2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر من كنيسة مقبرة أم الحيران
وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الاربعاء الموافق 4-10-2023 في تمام السآعة الرابعة والنصف في كنيسة العذراء الناصرية الصويفية
تقبل التعازي للرجال و النساء في قاعة كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس الصويفية لمدة ثلاثة ايام بعد مراسم الدفن مباشرة لغاية الساعة التاسعة مساء و يوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساء و يوم الاربعاء بعد صلاة الجناز لغاية الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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