الحصول على المعلومات في يومه الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احتفلت الأمم المتحدة في الثامن والعشرين من شهر أيلول لعام 2023 باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وهذه المناسبة هي فرصة للتذكير بأهمية الحق في الحصول على المعلومات في إرساء قيم الحكم الرشيد من نزاهة وشفافية ومساءلة ومحاسبة وتعزيز مشاركة الأفراد في إدارة الشأن العام، وبصورة عامة يعد هذا الحق المحك الرئيس لحقوق الإنسان وحرياته كما أشارت إلى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة لا بدّ من التذكير أنّ الأردن كان أول دولة على الصعيد العربي يقر قانونا لضمان الحق في الحصول على المعلومات عام 2007 وهو الأمر الذي يؤكد على سعي الأردن الجاد اتجاه قضايا حقوق الإنسان، ولكن في الوقت ذاته يتوجب الاشارة أيضا الى أن هذا القانون لم يفرز على أرض الواقع انسيابا وتدفقا للمعلومات كما كان مؤملا؛ حيث غابت عن ملامح هذا القانون ركائز أساسية يتوجب أن يقوم عليها أي قانون للحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان أبرزها مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات الذي يجعل اتاحة المعلومات للأفراد هو القاعدة العامة والأساسية، أما الاستثناءات المفروضة أو القيود التي تحول دون تقديم المعلومات فتكون في أضيق الحدود. بالإضافة إلى خلو القانون الحالي من مبدأ الإفصاح الاستباقي عن المعلومات من قبل الجهات ذات العلاقة، كما أن القانون الحالي لا يكرس مَنحُ قانون الحق في الحصول على المعلومات في حال التعارض التشريعي مع القوانين الأخرى أولوية التطبيق.
في هذا السياق لا بد من التذكير أيضا أن قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات خضع لمراجعة شاملة قبل سنوات وانبثق من خلال مجلس المعلومات الموقر لجنة مصغرة لإعادة صياغة هذا القانون وكنت قد تشرفت بأن كنت أحد أعضائها، ولاحقا تم إحالة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 إلى مجلس النواب بتاريخ 30/10/2019 بعد أن أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2019.يتدارك مشروع القانون العديد من الإشكاليات والعوائق القانونية القائمة في قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات الحالي إلى حدّ كبير، ولكن مشروع القانون المعدل هذا لم يتخذ عليه أي إجراء لاحق للسير بإجراءات اقراره.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للانتفاع بالمعلومات فهذه دعوة للسير قدما بإجراءات إقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، انطلاقا من الايمان بأنّ الأردن دولة تسعى دوما الى تعزيز المنظومة الوطنية التشريعية القائمة بما يتوافق والدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة استحقاقا وكرامة لتاريخه العريق والخطوات المهمة التي سجلها في اطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
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