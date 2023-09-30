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الحصول على المعلومات في يومه الدولي

9/30/2023 11:28:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








احتفلت الأمم المتحدة في الثامن والعشرين من شهر أيلول لعام 2023 باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وهذه المناسبة هي فرصة للتذكير بأهمية الحق في الحصول على المعلومات في إرساء قيم الحكم الرشيد من نزاهة وشفافية ومساءلة ومحاسبة وتعزيز مشاركة الأفراد في إدارة الشأن العام، وبصورة عامة يعد هذا الحق المحك الرئيس لحقوق الإنسان وحرياته كما أشارت إلى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة لا بدّ من التذكير أنّ الأردن كان أول دولة على الصعيد العربي يقر قانونا لضمان الحق في الحصول على المعلومات عام 2007 وهو الأمر الذي يؤكد على سعي الأردن الجاد اتجاه قضايا حقوق الإنسان، ولكن في الوقت ذاته يتوجب الاشارة أيضا الى أن هذا القانون لم يفرز على أرض الواقع انسيابا وتدفقا للمعلومات كما كان مؤملا؛ حيث غابت عن ملامح هذا القانون ركائز أساسية يتوجب أن يقوم عليها أي قانون للحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان أبرزها مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات الذي يجعل اتاحة المعلومات للأفراد هو القاعدة العامة والأساسية، أما الاستثناءات المفروضة أو القيود التي تحول دون تقديم المعلومات فتكون في أضيق الحدود. بالإضافة إلى خلو القانون الحالي من مبدأ الإفصاح الاستباقي عن المعلومات من قبل الجهات ذات العلاقة، كما أن القانون الحالي لا يكرس مَنحُ قانون الحق في الحصول على المعلومات في حال التعارض التشريعي مع القوانين الأخرى أولوية التطبيق.
في هذا السياق لا بد من التذكير أيضا أن قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات خضع لمراجعة شاملة قبل سنوات وانبثق من خلال مجلس المعلومات الموقر لجنة مصغرة لإعادة صياغة هذا القانون وكنت قد تشرفت بأن كنت أحد أعضائها، ولاحقا تم إحالة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 إلى مجلس النواب بتاريخ 30/10/2019 بعد أن أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2019.يتدارك مشروع القانون العديد من الإشكاليات والعوائق القانونية القائمة في قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات الحالي إلى حدّ كبير، ولكن مشروع القانون المعدل هذا لم يتخذ عليه أي إجراء لاحق للسير بإجراءات اقراره.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للانتفاع بالمعلومات فهذه دعوة للسير قدما بإجراءات إقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، انطلاقا من الايمان بأنّ الأردن دولة تسعى دوما الى تعزيز المنظومة الوطنية التشريعية القائمة بما يتوافق والدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة استحقاقا وكرامة لتاريخه العريق والخطوات المهمة التي سجلها في اطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

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