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معظم المترجمين جنود مجهولون..!

9/30/2023 11:28:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









‏مر بالأمس ((اليوم العالمي للترجمة)). ويقول موقع الأمم المتحدة عن هذا اليوم: ((يُراد باليوم الدولي للترجمة إتاحة الفرصة للإشادة بعمل المتخصصين في اللغة، الذين يلعبون دورا مهما في التقريب بين الدول، وتسهيل الحوار والتفاهم والتعاون، والمساهمة في التنمية وتعزيز السلام والأمن العالميين.
إن نقل العمل الأدبي أو العلمي، بما في ذلك العمل الفني، من لغة إلى لغة أخرى، والترجمة المهنية، بما في ذلك الترجمة المناسبة والتفسير والمصطلحات، أمر لا غنى عنه للحفاظ على الوضوح والمناخ الإيجابي والإنتاجية في الخطاب العام الدولي والتواصل بين الأشخاص)). (انتهى الاقتباس)
في الغالب، لا يشعر المترجمون في معظم العالم العربي بأن هذا اليوم يختلف عن أي يوم آخر في العام. ليس ثمة أنشطة تنظم لإلقاء الضوء على الترجمة والمترجمين. ربما يكون ذلك مؤطرا باتجاه تهميش المعرفة والثقافة المعروف، أو ربما يعتبر عمل الترجمة شانًا -لشدة تداخله في الحياة- مفروغا منه. والفكرة الشائعة هو أن الأمة العربية من أقل الأمم ترجمة للآخرين وترجمة لنفسها للآخرين. لكنّها، مثل كل الأمم، تعيش مع الترجمة كحاضر حتمي في كل شيء -عن قصد وغير قصد. إنها تسمع وتقرأ العالم بالعربية، من نصور نشأ الكثير منها بغير العربية. وحضور العرب في العالم بالنسبة للآخرين محدد بترجمته التي يفهمه منها الآخرون.
في الأصل، ينبغي أن يكتب المترجمون شهادات عن عملهم ليستفيد منها الزملاء والمهتمون. أو أن يكتب من يستطيع منهم على المستوى الأكاديمي، في نظرية الترجمة وتطبيقاتها. وينبغي أن يكون ((يوم الترجمة العالمي)) يوم ((عطلة)) للمترجم، بمعنى الاستماع والاستمتاع بالاعتراف بعمله، كما قدّرت الأمم المتحدة في الاقتباس أعلاه. لكن الأمور لا تتوقف بالنسبة لمعظم المترجمين العرب عند تجاهل يومهم العالمي؛ ثمة الكثير من الحقوق التي يشتركون في فقدانها مع مترجمي العالم، وتلك التي غمطتها المحددات الخاصة بالثقافة الخاصة.
يعاني مترجمون من عدم الاعتراف. في أغلب الأحيان، يعمل المترجمون خلف الكواليس ولا تظهر الصلة بينهم وبين عملهم. وكثيرا ما يتم التقليل من قيمته الخاصة بوصفه عملا إبداعيا بدرجات متفاوتة. وثمة مشكلات حقيقية تتعلق بالتعويض العادل. ثمة الكثير من المترجمين الذين تعرض عليهم أجور غير مناسبة بالنظر إلى المهارة، والوقت والجهد الذي يستثمرونه في إنتاج ترجمات مميزة. يحدث ذلك كثيرا في مجال النشر، حيث يعامل ناشرون المترجم وكأنهم يتفضلون عليه بنشر عمله، أو تكليفه بعمل، بطريقة مهينة في كثير من الأحيان.
ثمة انعدام الأمن الوظيفي، حيث كثيرا ما يواجه المترجمون، وخاصة المستقلين والمتعاقدين، فرص عمل غير منتظمة تجعل من الصعب حصولهم على دخل ثابت والحصول على المزايا الأساسية للعمل المنتظم.‏ وثمة انتهاك حقوق المترجمين فيما يتعلق بالملكية الفكرية، حين يتم استخدام ترجماتهم أو نشرها من دون إذن أو تعويض. وقد شاع ذلك بشكل خاص في العصر الرقمي، حيث يمكن نشر المحتوى بسهولة من دون إسناد.‏
وقد لا يتمتع المترجمون بالحماية القانونية الكافية أيضا، مما يجعلهم عرضة لنزاعات العقود أو عدم دفع أجورهم أو انتهاك حقوقهم الخاصة بالنشر. ويغلب أن لا تكون الأطر القانونية في بلادنا قوية بما يكفي لدعم المترجمين الذين يواجهون مشكلات من هذا النوع. وهناك أيضا في بعض الحالات تعمد تغييب اسم المترجم عن العمل المترجم حيث ينبغي ان يظهر، مثل أغلفة الكتب التي يترجمها أو المصنفات المهمة والأعمال المنشورة التي ينجزها من أي مستوى. ويستحق المترجمون بذل جهود متضافرة من الحكومات والمنظمات المهنية للدفاع عن حقوقهم في التعويض العادل، والحماية القانونية، والاعتراف بمساهماتهم نحو ضمان معاملتهم بالاحترام والكرامة التي يستحقونها.‏
هناك، بالطبع، قلة من المترجمين المحظوظين الذين تخدمهم ظروف عملهم فيحصلون على نوع من التقدير المادي والمعنوي. لكنهم ليسوا أغلبية بأي حال من الأحوال. معظم المترجمين جنود مجهولون يعيشون وحدهم مع متاعب المهنة. ولأن الشيء بالشيء يُذكر، تلقيت بالأمس، كمترجم، رسالة نادرة من صديق، الصحفي والكاتب والروائي اليمني صقر الصنيدي، تهنئة رقيقة بعيد الترجمة. شكرًا جزيلًا لصقر. لا يحصل كثيرا أن يقال لمترجم في يوم الترجمة كل عام وأنت بخير كتعبير عن التقدير والاعتراف. كان ذلك حدثا خاصا. وأهنئ بدوري المترجمين العرب وفي العالم، الذين كان العالم ليضج بالعزلة والانفصال والفقر، لولا عملهم.

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