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هل علينا الخوف من الزلازل؟

9/30/2023 11:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لا شك أن الزلازل من الكوارث الطبيعية التي تقذف في قلب أي إنسان الرعب والفزع، فبمجرد أن يتناهى إلى السمع خبر وقوع زلزال في بلد ما ينتاب المرء القلق والتوتر، فمشهد سقوط المباني على الأحياء، ورؤية فرق الإنقاذ تنتشل الجثث من تحت الركام يزداد معه الخوف والتوجس، ومن كتب له النجاة يخرج حياً.
أمر طبيعي أن يخاف الإنسان، لكن ليس من الطبيعي الخوف المبالغ فيه الذي يصل إلى حد (الفوبيا) الخوف المرضي، فيشغل حياته بفكرة وقوع زلزال في أي وقت، فيصبح سجين تخيلاته المرضية فيعتزل الناس وأعماله وحياته كلها وينكب في تتبع مسار الزلازل في بقاع العالم خشية وقوعه في المحيط الذي يعيش فيه!!
وليس من المنطق أن لا يعبأ بما يجري حوله، على أساس أن الزلازل بعيدة عنه ومن المستحيل وصولها إلى الجوار. إنّ أخذ الحيطة والحذر هو عين الواقع، يعتدل المرء في ردة فعله فلا إفراط ولا تفريط، الكل يخاف من وقوع زلزال نعم هذا أمر طبيعي، يذهب إلى عمله ويفيد مجتمعه ويشارك في جهود توعية أفراد مجتمعه بالاجراءات الواجب اتباعها إذا ما وقع زلزال لا قدر الله، من الناحية العلمية الصفائح الأرضية في نشاط مستمر، منه ما لا يشعر به الإنسان ويمر بسلام، والآخر يشعر به ويؤدي إلى حدوث زلزال قوي ينجم عنه خسائر في الأرواح والممتلكات. فلو أردنا أن نطرح سؤالاً مهماً في هذا السياق، كم واحد منا يعلم جيداً ما عليه فعله إذا حدث زلزال؟ ما هو الاجراء الذي سيتخذه؟ أو بصورة أوضح كيف سيتصرف؟
أعتقد أن البعض قد لا يعرف كيف يتصرف إنما الهلع والجزع هما ردتا الفعل السائدة في الغالب.
ما تعلمناه وقرأناه في المواقع الإلكترونية وسمعناه من بعض الورش التدريبية على افتراض حدوث زلزال وهمي، أن يحتمي الشخص بإحدى زوايا البيت، أو الاختباء تحت طاولة قوية تفادياً لسقوط الأشياء عليه وتضرره، وإن استطاع وهذا أفضل إجراء الخروج من البيت فور إحساسه بالهزة إلى مكان خال بعيد عن المباني السكنية إلى حين انتهاء الهزة وهذا يتم عند سماعه صافرات الإنذار، يدرك أن الزلزال قد توقف ولا يعني عدم حدوث هزة أخرى قد تحدث هزة ارتدادية في أي وقت وعليه الانتباه لذلك وأن يكون منطقياً في تصرفه.
في تصورنا أن هناك العديد من المناطق الخالية من العمران في الحي أو القرية التي يعيش فيها المرء يستطيع أن يلجأ إليها، وإذا أراد أي شخص مزيداً من المعلومات عليه أن يدخل على الشبكة العنكبوتية ويلج إلى موقع الدفاع المدني وسيوافيه بالمعلومات اللازمة.
على العموم وقوع زلزال بساعة معينة ومكان معين لا يستطيع أي عالم التنبؤ به على وجه التأكيد، ونحن مجتمع يؤمن أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى والاتكال عليه هو جوهر المسألة، فعلينا أن نكون محيطين بكل ما يخص موضوع الزلازل وحريصين ومدركين للخطوات التي يتحتم علينا القيام بها في حال وقوع زلزال لا سمح الله؛ أي يكن لدينا استعداد نفسي كامل وألا نتهاون بذلك وهذا من باب التوكل على الله والأخذ بالأسباب، ففي حديث للرسول- صلى الله عليه وسلم- حينما قال رجل للنبي- صلى الله عليه وسلم-: أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: (اعقلها وتوكل)، الأخذ بالأسباب بمعنى أخذ الحيطة والحذر ومعرفة ما يتوجب القيام به في حال حصل زلزال لا ينافي مفهوم التوكل على الله بل هو عين التوكل عليه.
ختاماً: حفظ الله الأردن وشعبها من كل مكروه، وجعلها بلد أمن وأمان واستقرار إلى ما شاء الله.

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