كوري يؤجل فرحة نيمار

(MENAFN
- Al Watan) فشل نجم الهلال، البرازيلي نيمار دا سيلفا، في تسجيل هدفه الأول بقميص الزعيم، للمباراة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
ومنذ دخول نيمار بديلا في مواجهة الرياض بالجولة السادسة خلال الدقيقة ((64))، لعب بعدها مباراتي ضمك والشباب لكنه لم يتمكن من تحقيق فرحته الأولى، بعد مرور 206 دقائق، مكتفيا بصناعة هدفين.
وأجل حارس الشباب الكوري الجنوبي كيم سيونج كيو، فرحة نيمار الأولى مع الهلال بعد أن تصدى لركلة جزاء سددها بالشوط الأول((37)). ولأول مرة يتمكن كيم من صد جزائية لنيمار، وحرمه من مواصلة عادة التسجيل في شباكه كلما تواجها على الصعيد الدولي.
والتقى اللاعبان مرتين، العام الماضي، بقميصي منتخبي بلادهما، الأولى في مباراة ودية، والأخرى ضمن ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.
وتمكن راقصو السامبا الفوز بنتيجة 5 / 1 في المباراة الأولى، كان نصيب نيمار هدفين من الخماسية، وفي المونديال، فازت البرازيل 4/ 1 سجل نيمار منها هدفا، وجاءت أهداف النجم البرازيلي الثلاثة في المباراتين من ضربات جزاء أودعها في شباك كيم. وتعتبر هذه الركلة هي الـ17 التي يضيعها نيمار في تاريخه، من أصل 91 مرة سددها.
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