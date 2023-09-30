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كوري يؤجل فرحة نيمار

9/30/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Al Watan) فشل نجم الهلال، البرازيلي نيمار دا سيلفا، في تسجيل هدفه الأول بقميص الزعيم، للمباراة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
ومنذ دخول نيمار بديلا في مواجهة الرياض بالجولة السادسة خلال الدقيقة ((64))، لعب بعدها مباراتي ضمك والشباب لكنه لم يتمكن من تحقيق فرحته الأولى، بعد مرور 206 دقائق، مكتفيا بصناعة هدفين.
وأجل حارس الشباب الكوري الجنوبي كيم سيونج كيو، فرحة نيمار الأولى مع الهلال بعد أن تصدى لركلة جزاء سددها بالشوط الأول((37)). ولأول مرة يتمكن كيم من صد جزائية لنيمار، وحرمه من مواصلة عادة التسجيل في شباكه كلما تواجها على الصعيد الدولي.
والتقى اللاعبان مرتين، العام الماضي، بقميصي منتخبي بلادهما، الأولى في مباراة ودية، والأخرى ضمن ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.
وتمكن راقصو السامبا الفوز بنتيجة 5 / 1 في المباراة الأولى، كان نصيب نيمار هدفين من الخماسية، وفي المونديال، فازت البرازيل 4/ 1 سجل نيمار منها هدفا، وجاءت أهداف النجم البرازيلي الثلاثة في المباراتين من ضربات جزاء أودعها في شباك كيم. وتعتبر هذه الركلة هي الـ17 التي يضيعها نيمار في تاريخه، من أصل 91 مرة سددها.

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