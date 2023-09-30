الفتح يبدأ رحلة العربية بالقادسية

الفتح يبدأ رحلة العربية بالقادسية
التاريخ
9/30/2023 11:25:51 PM
(MENAFN
- Al Watan) تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ35 للبطولة العربية للأندية لكرة السلة، التي ستستمر حتى الـ12 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 18 فريقا من 13 دولة، وجرى تقسيمهم إلى 4 مجموعات. ويمثل المملكة في البطولة نادي الفتح، الذي جاء في المجموعة الثالثة إلى جوار أندية: القادسية الكويتي ووحدة صنعاء اليمني وسلا المغربي. وسيفتتح النموذجي مبارياته في البطولة بمواجهة القادسية الكويتي على ملعب صالة نادي الريان بقطر.
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