الصالات يكثف تحضيراته للآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) رفع المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات وتيرة استعداداته وتحضيراته خلال معسكره المقام في المنطقة الشرقية الذي يمثل المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بالدمام خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ11 من أكتوبر الجاري، المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2024.
وأجرى لاعبو أخضر الصالات تدريباتهم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي عمد على تقسيم التدريبات إلى فترتين كثف فيهما التمارين اللياقية والبدنية، بالإضافة إلى إجراء عدد من الجمل التكتيكية والفنية، قبل أن تجري مناورة على كامل مساحة الصالة.
من جهة أخرى أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للاعب فرحان الأسمري سلامته على أن يلتحق بزملائه بعد الراحة التي مُنحت له من الجهاز الفني بناءً على توصية الجهاز الطبي.
MENAFN30092023000089011017ID1107170038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.