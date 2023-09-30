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الصالات يكثف تحضيراته للآسيوية

9/30/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات وتيرة استعداداته وتحضيراته خلال معسكره المقام في المنطقة الشرقية الذي يمثل المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بالدمام خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ11 من أكتوبر الجاري، المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2024.
وأجرى لاعبو أخضر الصالات تدريباتهم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي عمد على تقسيم التدريبات إلى فترتين كثف فيهما التمارين اللياقية والبدنية، بالإضافة إلى إجراء عدد من الجمل التكتيكية والفنية، قبل أن تجري مناورة على كامل مساحة الصالة.
من جهة أخرى أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للاعب فرحان الأسمري سلامته على أن يلتحق بزملائه بعد الراحة التي مُنحت له من الجهاز الفني بناءً على توصية الجهاز الطبي.

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