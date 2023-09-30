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الأخضر ينشد نصف النهائي بالأوزبك

9/30/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، إلى مواصلة مشواره في منافسات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو 2022، وأن يحجز مقعده في نهائي المسابقة القارية، عندما يواجه نظيره منتخب أوزبكستان، لحساب ربع نهائي الدورة.
تفوق أخضر
بلغ الأخضر ربع النهائي، بعدما حل ثانيًا في المجموعة الثانية متأخرًا عن المنتخب الإيراني بفارق الأهداف، بعدما حصد الصقور 7 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب الإيراني، إلا أن الأخضر سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا، فيما سجل الإيرانيون 7 أهداف دون أن تستقبل شباكهم أي أهداف، فبعد التعادل السلبي مع إيران سلبيًا في مواجهة الافتتاح، انتصر الأخضر على منغوليا 3/صفر، وعلى فيتنام 1/3، وفي ثمن النهائي تجاوز الصقور محطة الهند بنجاح بالتغلب عليه 2/ صفر.
تأهل صعب
في المقابل تأهل المنتخب الأوزبكي متصدرًا المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعدما كسب هونغ كونغ مرتين 1 /صفر، ثم 2 /1، فيما انسحب منتخبا أفغانستان وسورية من المنافسات، وفي ثمن النهائي تفوق على إندونيسيا 2 /صفر بعد أن امتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية.
المناسبة
دورة الألعاب الآسيوية
اللعبة
كرة القدم
الدور
ربع النهائي
التوقيت
10:00

MENAFN30092023000089011017ID1107170037

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