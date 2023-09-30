الأخضر ينشد نصف النهائي بالأوزبك

(MENAFN
- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، إلى مواصلة مشواره في منافسات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو 2022، وأن يحجز مقعده في نهائي المسابقة القارية، عندما يواجه نظيره منتخب أوزبكستان، لحساب ربع نهائي الدورة.
تفوق أخضر
بلغ الأخضر ربع النهائي، بعدما حل ثانيًا في المجموعة الثانية متأخرًا عن المنتخب الإيراني بفارق الأهداف، بعدما حصد الصقور 7 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب الإيراني، إلا أن الأخضر سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا، فيما سجل الإيرانيون 7 أهداف دون أن تستقبل شباكهم أي أهداف، فبعد التعادل السلبي مع إيران سلبيًا في مواجهة الافتتاح، انتصر الأخضر على منغوليا 3/صفر، وعلى فيتنام 1/3، وفي ثمن النهائي تجاوز الصقور محطة الهند بنجاح بالتغلب عليه 2/ صفر.
تأهل صعب
في المقابل تأهل المنتخب الأوزبكي متصدرًا المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعدما كسب هونغ كونغ مرتين 1 /صفر، ثم 2 /1، فيما انسحب منتخبا أفغانستان وسورية من المنافسات، وفي ثمن النهائي تفوق على إندونيسيا 2 /صفر بعد أن امتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية.
المناسبة
دورة الألعاب الآسيوية
اللعبة
كرة القدم
الدور
ربع النهائي
التوقيت
10:00
MENAFN30092023000089011017ID1107170037
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