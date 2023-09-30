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مراكز البحث العلمي قصور في الخطط والأدوار

9/30/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من تعدد مراكز البحث العلمي إلا أن البعض منها تبقى نتائجها مفلسة، وقد قيدت بقيود العمل الأكاديمي الروتيني، وبعضها مجهولة عند الكثير من الباحثين المختصين الذين يبحثون عن منصات تتبنى جهودهم. كذلك نادرًا ما نجدها ضمن قوائم تصنيف المراكز المشهورة عالميًا، بالإضافة إلى عدم توطيد العلاقات والتعاون مع الباحثين ومراكز الفكر العالمية، بل إن بعضها طاقمها الإداري أكبر من عدد الباحثين.
خطط مستقبلية
أكد، الدكتور متعب بن حسين القثامي، أستاذ التاريخ الإسلامي عضو مركز تاريخ الطائف، أهمية المراكز البحثية كونها جزءًا من هياكل الجامعات، ولها لوائح ونُظم تحكمها، وهي توفر دراسات تُسهم في عملية التطوير والتنمية بُغية النهوض بالدراسات العلمية، وطالب ((القثامي)) المراكز بوضع خطط مستقبلية وتصورات، وأهدافٍ، ومبادرات، بما يتناسب مع الميزانيات والدعم المرصود لها، وبرفع تقارير دورية عن أنشطتها التي قامت بها، أو تُزمع القيام بها، ومن أجل أن تنجح في مهماتها ينبغي دعمها ماديُا ومعنويًا، من قبل القطاعين العام والخاص.
قيدت بقيود
أرجع أيمن القبيسي، دكتور في الأدب والنقد، أسباب تأخر دور بعض الكراسي البحثية إلى قيود العمل الأكاديمي الروتيني، وقصر حدود أعمالها، من مشروعات بحثية ومؤلفات، ومؤتمرات، وندوات، في دائرة أكاديمية محددة، وغيب منجزاتها عن الإعلام، فأصبحت تلك الكراسي مجهولة عند الكثير من الباحثين المختصين، الذين يبحثون عن منصات تتبنى جهودهم البحثية، وترتقي إلى مستوى طموحاتهم خارج تلك الحدود. وكأن بعض كراسي البحث، التي يفترض أنها مراكز بحث علمية طامحة قد تحولت في بعض الجامعات إلى لجنة أكاديمية كأي لجنة جامعية، مكبلة بالرؤى الفردية تارة، وبالنظم الأكاديمية تارة أخرى. ويكمل القبيسي: لست مع تعميم هذه النظرة، فما أراه في الحقل المعرفي الذي أنتمي إليه، وفي نطاق معرفتي المحدود قد لا ينطبق على كل كراسي البحث والمراكز العلمية في المملكة؛ فالكراسي البحثية ليست على درجة واحدة من التأثير والفاعلية، وما يلحظ على الكراسي البحثية في مجال معين، أو جامعة معينة، قد لا ينطبق على مجال آخر، أو جامعة أخرى. ويبقى الأمل في كل مشروعات هذا الوطن العظيم كبيرًا، ويظل الطموح عاليًا كما تعد الكراسي البحثية في أي بلد علامة تشير إلى وصول العناية بالبحث العلمي في ذلك البلد مرحلة مهمة، وكلما زادت تلك الكراسي كمًا ونوعًا ((تخصصًا))، كلما بدت العلاقة بين هذا الثراء وتلك العناية أكثر وضوحًا وجلاء.
تفعيل دورها
أكدت الدكتور تهاني المبرك، من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه لتنشيط الدور الحيوي لمراكز البحث العلمي، وتنشيط تواصلها مع الباحثين، وزيادة إنتاجها؛ فعليها عقد الشراكات مع الجامعات ومعاهد الأبحاث المحلية والأجنبية، والإعلان عن نشاطاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل المتنوعة؛ ليهتدي إليها الباحثون، والسعي لاستقطاب الباحثين المميزين لإنجاز مشاريعها البحثية، كما تقع على عاتق عمادات البحث العلمي في الجامعات مسؤولية تعريف الباحثين أساتذة وطلابًا بمراكز البحث العلمي التي تخدم تخصصاتهم، وطرق التواصل معها والإفادة من خدماتها.
مراكز البحوث
- هيئات ذات توجه بحثي لا تهدف إلى الربح، ولا تعبر عن توجه حزبي معين.
- فيما يُعّرفها بعض الكُتاب أنها أي منظمة تقوم بأنشطة بحثية تحت مظلة تثقيف وتنوير المجتمع المدني بشكل عام وتقديم النصيحة بشكل خاص.

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