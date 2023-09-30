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أبشركم الباص فيه راكب

9/30/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) هل تعي عزيزي القارئ إن كنت في الرياض مقيما أو مرتحلا أنه بإمكانك أن تمضي من أقصى جنوب الرياض إلى مطارها ومن غربها إلى شرقها بـ4 ريالات فقط، في باص صنع خصيصا لظروف مدينة الرياض، مريح ومكيف وذي فئة فاخرة في جلد المقعد وإضاءته وأسلوب ونظافة ولباقة سائقه، ولغته الإنجليزية الممتازة وهكذا، ولكن سأحزنك بخبر أو قد أفرحك، بأنك ستكون الوحيد في ذلك الباص وجميع الباصات التي ستتنقل بينها حتى تصل إلى وجهتك أينما كانت داخل مدينة الرياض لساعتين متواصلة بغض النظر عن عدد الباصات التي ستستقلها، ومع ذلك فقد كنا مجموعة شباب ((محشورين)) في سيارة صغيرة، وإذ بأحدنا يقول ((أبشركم الباص فيه واحد)) ويشير إلى أحد الباصات الجديدة التي تجوب جميع أنحاء مدينة الرياض، وبتركيزي على جميع تلك الباصات وفي أنحاء المدينة وجدتها شبه فارغة وبالفعل أصبح من المستغرب أن ترى فيها راكبا واحدا رغم أنها لا تتوقف على مدار 24 ساعة. ولذلك ((حشرت أنفي)) مع أحد سائقي الباص عند توقفه لاستراحة بسيطة، وأمطرته بالأسئلة المتحشرة، فوجدت أنه قد قدم من كينيا خصيصا لهذا العمل، وتم تدريبه وتأهيله على أعلى معايير جودة السلامة والخدمة والاستقبال وعلى طرق الحفاظ على سلامته وسلامة الركاب بل وسلامة مرتادي الطريق، وسألته سؤالا بسيطا بكم يستهلك باصك لترا من الوقود في اليوم، فقال 300 لتر من الديزل، سواء أكان رقما دقيقا من ذلك السائق أم لا، فلنا تصور كم ريالا تنفقه حافلات الرياض على باصاتها المتجولة والشبه فارغة على مستوى المدينة والبالغ عددها تقريبا 565 باصا.
ما أريد قوله إن حافلات الرياض تعتبر من أكبر المشغلات لمثل هذا المشروع على مستوى العالم وفي هذا الوقت الوجيز وما زالت في المرحلة الثالثة وصولا إلى الخامسة، ولكن هل قامت حافلات الرياض بأي جهد يذكر في التسويق للمشروع، فإن كانت الميزانية المخصصة للتسويق صفر ريال لديهم على سبيل المثال، فلهم أن يطلبوا من قسم التشغيل، إيقاف جميع الباصات ليوم عمل واحد وتوفير ما تم إنفاقه على الوقود وتحويله لكوبونات تسويق مجانية لمن سيستقل الباص، لماذا لا تفكر حافلات الرياض بالدفع للعميل حتى يعي الخدمة، ومن ثم سيدفع هو، لماذا أحتاج أن أستقل مركبتي وأركنها في مواقف مدفوعة الأجر في المطار، لماذا أستقل مركبة أجرة بـ100 ريال، بينما تذاكر الباص لـ3 أيام كاملة بـ20 ريالا، لماذا يزاحم الوافد مستخدمي الطريق بمركبته المتهالكة، التي تعطل في منتصف الطريق وتعطل الجميع بينما بإمكانه أن يستقل حافلات الرياض شهرا كاملا بـ140 ريالا، السبب بسيط أنه لا يعرف.
وما دام أن حافلات الرياض مغفلة جانب الترويج للمشروع إلى هذا الحد فقد نمضي عاما آخر وما زلنا نسمع صاحبنا يقول ((أبشركم الباص فيه راكب)).

MENAFN30092023000089011017ID1107170030

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