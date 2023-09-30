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لكل جواد كبوة

9/30/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يحكي العالم ماساهيد أن شخصا قد احترق سقف منزله وحزن حزنا شديدا، وعندما جاء الليل خلد إلى النوم على سريره، ووجد أنه يرى جمال القمر بوضوح من داخل بيته دون أن يعيقه شيء، ففرح فرحا شديدا ونسي مصابه في السقف! بعض الأمور السيئة من صوارف القدر التي انساقت إلينا وعلينا وطرقت بابنا، نستطيع بعقولنا المتزنة أن نجعلها مصدر جمال. جميل أن نبحث عن الحب في سطور متراكبة فيها كلمات الكره، وأن نرخي مسامعنا لكلمة تزيدنا دفئا ودعما مغمورة في جمل مغلفة بالعتاب. وأن نبحث عن الجميل والمشرق في كل شيء نتلقفه من الحياة، فكل ما تقدمه لنا الحياة مكتوب مقدر وفيه حكمة إلهية قد تغيب على قدراتنا البشرية. تذكر لنا د. سوزان جيفرز في كتابها احتضان المجهول أنه في عام 2000 ألقى آل جور مرشح الرئاسة الأمريكية خطابا مؤثرا عندما تخلّى عن الحلم الذي راوده طويلا في أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية قال: قال لي والدي ذات مرة، إنه بغض النظر عن فداحة الخسارة فإن الهزيمة يمكن أن تساعدك بنفس القدر الذي يساعدك به النصر في تشكيل روحك وإبراز ما فيها من تألق وبهاء. فلننظر إلى الهزائم في حياتنا على أنها مرجع قيّم نستقي منه دروسا مستفادة في مواقف المستقبل وخبرة تطور من قدراتنا ومهاراتنا لمواجهة مثيلاتها. الجميع يؤمن أن في طيّات ما تلقيه الحياة دروسا مضيئة، ومن ذلك أنها تجعل منك شخصا قادرا على أن يكتشف مواطن الضعف في شخصيته، فلكل منا نقاط ضعف وقوة، فالبعض يدفن نقاط ضعفه ويتجاهل وجودها بل وينكر تأثيرها، وهذا بدوره يدل على ضعف وعيه وإدراكه لذاته. لذا لا نجعل من الهزيمة في حياتنا جدارا حديديا من أسلاك شائكة، مزودا بعقبات وجهاز مراقبة يمنع تسلل وتدفق مزيد من الجانب المضيء والمشرق لتلك الهزيمة، فتراكم السلبية والهزيمة على الذات يدمرها ويشل تفكيرها ويجعل منها شخصا زجاجيا قابلا للكسر من أول ضربة يتلقها. في الحقيقة، هذه الهزيمة هي ما يصنع القوة بداخلك، هي ما يشكل روح الإصرار والعزيمة، هي ما يجعل منك شخصا لديه حصافة وحنكة في الطريق الصحيح، لأنه أجرى الاختبار من قبل فأصبح مستشارا لنفسه ولغيره. لذا اصنع من الليمون شرابا حلوا! أخيرا، أنت لا تستطيع أن تتحكم بالعالم الخارجي فهو خارج عن حدود قدرتك ولكن تستطيع التحكم والسيطرة على تلك الروح الصغيرة المخبئة في داخلك، المليئة بقاموس من المشاعر، فهي من ضمن حدود قدرتك. فهل لديك تقدير ذاتي.

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