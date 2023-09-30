لكل جواد كبوة

(MENAFN
- Al Watan) يحكي العالم ماساهيد أن شخصا قد احترق سقف منزله وحزن حزنا شديدا، وعندما جاء الليل خلد إلى النوم على سريره، ووجد أنه يرى جمال القمر بوضوح من داخل بيته دون أن يعيقه شيء، ففرح فرحا شديدا ونسي مصابه في السقف! بعض الأمور السيئة من صوارف القدر التي انساقت إلينا وعلينا وطرقت بابنا، نستطيع بعقولنا المتزنة أن نجعلها مصدر جمال. جميل أن نبحث عن الحب في سطور متراكبة فيها كلمات الكره، وأن نرخي مسامعنا لكلمة تزيدنا دفئا ودعما مغمورة في جمل مغلفة بالعتاب. وأن نبحث عن الجميل والمشرق في كل شيء نتلقفه من الحياة، فكل ما تقدمه لنا الحياة مكتوب مقدر وفيه حكمة إلهية قد تغيب على قدراتنا البشرية. تذكر لنا د. سوزان جيفرز في كتابها احتضان المجهول أنه في عام 2000 ألقى آل جور مرشح الرئاسة الأمريكية خطابا مؤثرا عندما تخلّى عن الحلم الذي راوده طويلا في أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية قال: قال لي والدي ذات مرة، إنه بغض النظر عن فداحة الخسارة فإن الهزيمة يمكن أن تساعدك بنفس القدر الذي يساعدك به النصر في تشكيل روحك وإبراز ما فيها من تألق وبهاء. فلننظر إلى الهزائم في حياتنا على أنها مرجع قيّم نستقي منه دروسا مستفادة في مواقف المستقبل وخبرة تطور من قدراتنا ومهاراتنا لمواجهة مثيلاتها. الجميع يؤمن أن في طيّات ما تلقيه الحياة دروسا مضيئة، ومن ذلك أنها تجعل منك شخصا قادرا على أن يكتشف مواطن الضعف في شخصيته، فلكل منا نقاط ضعف وقوة، فالبعض يدفن نقاط ضعفه ويتجاهل وجودها بل وينكر تأثيرها، وهذا بدوره يدل على ضعف وعيه وإدراكه لذاته. لذا لا نجعل من الهزيمة في حياتنا جدارا حديديا من أسلاك شائكة، مزودا بعقبات وجهاز مراقبة يمنع تسلل وتدفق مزيد من الجانب المضيء والمشرق لتلك الهزيمة، فتراكم السلبية والهزيمة على الذات يدمرها ويشل تفكيرها ويجعل منها شخصا زجاجيا قابلا للكسر من أول ضربة يتلقها. في الحقيقة، هذه الهزيمة هي ما يصنع القوة بداخلك، هي ما يشكل روح الإصرار والعزيمة، هي ما يجعل منك شخصا لديه حصافة وحنكة في الطريق الصحيح، لأنه أجرى الاختبار من قبل فأصبح مستشارا لنفسه ولغيره. لذا اصنع من الليمون شرابا حلوا! أخيرا، أنت لا تستطيع أن تتحكم بالعالم الخارجي فهو خارج عن حدود قدرتك ولكن تستطيع التحكم والسيطرة على تلك الروح الصغيرة المخبئة في داخلك، المليئة بقاموس من المشاعر، فهي من ضمن حدود قدرتك. فهل لديك تقدير ذاتي.
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