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يوم أغر والفرح مقدم

9/30/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) من الفأل الحسن، فراغنا السبت قبل الماضي من احتفالاتنا المستحقة بذكرى يومنا الوطني المجيد، واستمتاعنا عقبه مباشرة، وأقصد الأحد الماضي، والمصادف التاسع من شهر ربيع الأول، بعطلة رسمية تعويضية، وكان هو يوم مولد سيد البشر، صلوات ربي وسلامه عليه، كما قرره الفلكيون، ونص عليه الشيخ صفي الرحمن المباركفوري -رحمه الله- في كتابه المعتبر والمعتمد ((الرحيق المختوم)): ((ولد سيد المرسلين، صلّى الله عليه وسلم، بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة.. التاسع من شهر ربيع الأول.. بحسب ما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري، والمحقق الفلكي محمود باشا))، والاختلاف في التواريخ لم ولن يفسد قيمة المناسبة.
مقالي الأخير، كتبت فيه بعض الشجون عن الذكرى المتقدمة زمانا، واليوم أكتب عن اللاحقة لها، لأؤكد أنه في هذا الشهر الهجري الأغر أنارت الدنيا طلعة سيد البشر، صلوات ربي وسلامه عليه، وفي الشهر ذاته أنار مَقدمه طيبة الطيبة، مدينته المنورة به، وفي مثله أيضا فارقها للرفيق الأعلى، وعن المناسبتين الأخيرتين بالتحديد يقول سيدنا أنس بن مالك، رضي الله عنه: ((ما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أي المدينة المنورة، وما رأيت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه، صلى الله عليه وسلم))، رواه الإمامان الدارمي والبغوي.
ربيع الأول، شهر عظيم بالنسبة للسيرة والشمائل النبوية والمتعلقين بها، ولا يهم إن كان الأمر مثلاً، يتعلق بولادته، صلى الله عليه وسلم، أو بهجرته، أو بانتقاله للدار الآخرة، فالمسلم المحب عليه أن يهتم به هو، فداه أبي وأمي، فيفرح بالمناسبات المفرحة المتعلقة به، ويحزن في المناسبات النبوية التي فيها ما يستحق الحزن، كوفاته، صلى الله عليه وسلم، ووفاة زوجه وأولاده، رضي الله عنهم، وما حدث في غزوة أحد أو بئر معونة أو غزوة مؤتة، وغير ذلك.
لا شك أن المناسبات ليست على مستوى واحد، وبعضها يستحق التقديم على بعض، وما يستحق الفرح يقدم على غيره، إذ ليس من الحكمة أن يقال لماذا يتم الفرح بذكرى المولد النبوي، وهناك مناسبة توافقها وهي الوفاة؟ أو أن يقال كيف يكون الاحتفاء بالمولد النبوي في اليوم الذي رزئت فيه الأمة بمصيبة وفاة نبيها وسيدها؟ وذلك لأن خالقنا تعالى تعبدنا بالفرح بنبيه، بنص القرآن الكريم: {قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ}، وهو صلى الله عليه وسلم، أعظم الرحمات، مصداقاً لقوله سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}، وفي كل الأحوال، فإن هذا لا يمنعني عن قول إن الاحتفاء الأكبر بمولده صلوات ربي وسلامه عليه، هو أن نحب سنته، وأن نحييها وندافع عنها، وأن نحبه، وآل بيته، وصحابته، ومن سار على نهجه.

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