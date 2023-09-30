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حكاية صنعتها السعودية

9/30/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظهور صريح ومباشر وكالعادة أطل علينا رئيس هيئة الترفية المستشار تركي آل الشيخ في برنامج ((حكاية)) على قناة ((إم بي سي مصر)) مع المذيع عمرو أديب. حيث نوقش في اللقاء عديد من الملفات والزوايا، ولعل أبرز نقطة التي أثارت حفيظة عديد من المنتمين لمجال الإعلام - تحديدا - عندما قال بشكل واضح للمقدم، إنه صناعة سعودية. البعض استنكر واستغرب واستهجن هذه المعلومة، بل وجه سهام النقد اللاذع لعمرو بأنه لم يبرر ولم يرد ولم يدافع عن نفسه، بل كان بموقف ضعف وخنوع -بحسب قولهم- وكأنه اتهام لعمرو جزافا وظلما!
وأنا شخصيا أستنكر وأستغرب تعجبهم، ففضاءات الإعلام وأين تتلمذ وتعلم الإعلامي صنعته، ليست مثارا للجدل والاستغراب إطلاقا، ولا حتى مكانا للتندر والسخرية من هذا الجانب. فكما نفخر بأننا درسنا في جامعة محددة وفي دولة معينة وفي معهد ما، وتتلمذنا وتعلمنا على أيدي أناس ملكوا الفكر والمال، نفخر كذلك بمن تتلمذنا في مؤسساتهم وتعلمنا وعملنا معهم.
عمرو أديب ليس الوحيد الذي كان صناعة سعودية إعلاميا، فعشرات ومئات الإعلاميين والإعلاميات هم مثل عمرو أديب. فـ((الشرق الأوسط)) السعودية يعمل ويتعلم بها عديد من الإعلاميين العرب. صحيفة ((الحياة)) هي الأخرى كذلك. أما على مستوى القنوات، فقناة ((إم بي سي)) حاليا، و((أوربت))، و((إيه آر تي)) (سابقا) كانت بمثابه خلية نحل للإعلاميين من مختلف الجنسيات وهي قنوات سعودية. ومن السخف أساسا أن تعيب هذه الفكرة وتستنكرها، فكما تعلم وتتلمذ عديد من الإعلاميين العرب في كيانات إعلامية سعودية، كذلك هناك عديد من الإعلاميين السعوديين الذين عملوا وبرزوا في كيانات وقنوات ومؤسسات إعلامية غير سعودية.
ما اختلف اليوم هو أن السعودية تصدرت المشهد إعلاميا، علاوة على دور المملكة الريادي في مجالات مختلفة، مما يجعل دورها المحوري المهم جدا محفزا لها، فهي من يبادر وهي من يحتوي وهي من يصنع. واليوم في فضاء الإعلام المدمج والتكامل الإعلامي الذي يحدث بين الإعلام وباقي المشاريع التنموية، يجعل الحراك يصب - بديهيا - في أحضان السعودية لا غيرها، عطفا على أدوات الإعلام الرقمي المساندة للمنظومة الإعلامية التي غالبا ما يكون خلف نشاطها السعودية والسعوديون.

MENAFN30092023000089011017ID1107170027

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