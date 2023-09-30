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ما فعلناه نحن في السعودية

9/30/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت المقابلة الأخيرة التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قناة ((فوكس نيوز)) حدثا بارزا لعدد من الأسباب. لم تكن هذه المقابلة واحدة من أكثر المقابلات شمولا التي أجراها مع وسيلة إعلام غربية فحسب، بل تميزت أيضا بإبداعها وجوانبها المختلفة ولعل أهم جزء في المقابلة على الأقل بالنسبة لي هو قوله ما فعلناه نحن في السعودية!
السعوديون كلهم يعملون على قلب إنسان واحد من أجل رؤية 2030؛ لقد تحدث بصراحة عن مجموعة واسعة من المواضيع. لم يخجل محمد بن سلمان من طرح الأسئلة الصعبة، وتحدث بصراحة عن آرائه حول كل شيء، بدءا من حقوق الإنسان والقوانين وحتى الحرب المستمرة في اليمن، والعلاقة مع الجارة إيران..إلخ.
لقد استخدم الفكاهة لتوضيح نقاطه. لم تكن مقابلة محمد بن سلمان مجرد سلسلة جافة من البيانات السياسية.
لقد استغل الفرصة للترويج لرؤية المملكة 2030 للجمهور الأمريكي. وأوضح محمد بن سلمان أنه يريد أن ينظر للسعودية على أنها دولة حديثة وتقدمية وقد حقق ذلك وبالأرقام، واستخدم المقابلة لتسليط الضوء على الإصلاحات التي نفذها في السنوات الأخيرة، وما ينوي فعله باستمرار هو دفع عجلة التقدم وهناك رؤية جديدة تلوح في الأفق وهي رؤية 2040.
أحد الجوانب الأكثر إبداعا في المقابلة كانت الطريقة التي تحدث بها دون تكلف وبصراحة شديدة تخجل حتى أذكى وأدهى القادة السياسيين. ففي مرحلة ما خلال المقابلة، تمشى مع المحاور بريت بير في جزيرة سندالة التي يتم بناؤها من الصفر في إشارة واضحة إلى المستهدفات السياحية للمملكة ولكن المثير أنه أشار إلى تطوير 50% من الجزر البالغ عددها قرابة الألف جزيرة مما يشير كذلك إلى اهتماماته البيئية، وكانت هذه طريقة قوية لإظهار نطاق وطموح برنامج الأمير الإصلاحي.
الجانب الإبداعي الآخر للمقابلة هو أنها جاءت بقرب اليوم الوطني المجيد، لتقول للعالم السعودية اليوم هي سعودية مختلفة وبطريقتنا الخاصة، ولم يخجل الأمير أو يتردد في الاعتراف بالمشاكل وأشار إلى أهمية إعادة النظر في القوانين والتي فيها جانب ثقافي يحتاج لوقت ليتغير ولكن الأهم أن الأمير صرح بأنها سوف تتغير لتناسبنا لا لتناسب الحضارات والشعوب الأخرى، وقد ساعد ذلك في فهم منطلقات الأمير وجعل اللقاء مشوقا أكثر.
بشكل عام، كانت المقابلة معبرة ونفذت بشكل إبداعي. كما تم تصوير المقابلة في جو مريح وغير رسمي. وقد ساعد هذا في خلق جو أكثر جاذبية من ناحية اتصالية، ولعل أهم نواحي المقابلة هي الشفافية التي تحلى بها الأمير حيث أفصح عن اهتماماته الشخصية الرياضية وبالأخص الألعاب الإلكترونية، ولعلنا هنا نستذكر دائما في اللاوعي وهذا أمر عالمي صورة القائد العظيم الطموح القوي الذي ليس لديه وقت لكن الأمير أضاف لهذا البعد بعدا إنسانيا فهو إنسان في نهاية الأمر يتابع الرياضة ويشجع منتخب المملكة ويلعب الألعاب الإلكترونية وفي ذات الوقت يستثمر فيها.
أجرى هذا اللقاء التاريخي المذيع المعروف في الأوساط الأمريكية بريت بير، وهو مذيع محافظ سياسيا في قناة ((فوكس نيوز))، وأضاف اختيار المحاور إلى الدراما والتشويق في المقابلة، وقد
تم بث المقابلة في وقت الذروة على قناة ((فوكس نيوز))، مما منحها جمهورا كبيرا ومتفاعلا وأصداء مثل هذه المقابلات التاريخية سوف تستمر لأمد بعيد ولعل المشاهد الأمريكي الذي يعاني داخليا من تقلبات السياسة الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين سوف يجد الإجابة الشافية عن من هي السعودية حقا.
كانت مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة ((فوكس نيوز)) مثالا ناجحا لكيفية استخدام زعيم عالمي لأساليب مبتكرة ومختلفة للتواصل مع الجمهور من مختلف الثقافات، ولعل نتائج هذه المقابلة المذهلة لا تعد ولا تحصى والقادم أكثر يا سادة!

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