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الزوار يتوافدون على قباء

9/30/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يشهد مسجد قباء توافد عدد كبير من الأهالي والمعتمرين والزوار خاصة يوم السبت، مقارنة بالأيام الأخرى، في ظل العمل القائم من هيئة تطوير المدينة المشرفة على المسجد من ناحية التنظيم والصيانة، والتي عملت على عدد من المخارج والمداخل وتنظيم حركة الحشود وفتح جميع أبواب المسجد تسهيلا للزوار، إضافة إلى إنشاء مداخل خاصة للنساء وتغيير مواقع الخدمات.
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رمضان 1443 عن توسعة مسجد قباء ليستوعب 66 ألف مصل، ورفع المساحة الإجمالية للمسجد بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية.
ويهدف المشروع إلى استيعاب أكبر عدد من المصلين في أوقات المواسم والذروات، وإبراز الأهمية الدينية وتوثيق الخصائص التاريخية لمركز قباء، والحفاظ على طرازه العمراني والمعماري، وحماية المعالم التاريخية الموجودة بالقرب من المسجد والمحافظة عليها.

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