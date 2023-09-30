الزوار يتوافدون على قباء

(MENAFN
- Al Watan) يشهد مسجد قباء توافد عدد كبير من الأهالي والمعتمرين والزوار خاصة يوم السبت، مقارنة بالأيام الأخرى، في ظل العمل القائم من هيئة تطوير المدينة المشرفة على المسجد من ناحية التنظيم والصيانة، والتي عملت على عدد من المخارج والمداخل وتنظيم حركة الحشود وفتح جميع أبواب المسجد تسهيلا للزوار، إضافة إلى إنشاء مداخل خاصة للنساء وتغيير مواقع الخدمات.
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رمضان 1443 عن توسعة مسجد قباء ليستوعب 66 ألف مصل، ورفع المساحة الإجمالية للمسجد بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية.
ويهدف المشروع إلى استيعاب أكبر عدد من المصلين في أوقات المواسم والذروات، وإبراز الأهمية الدينية وتوثيق الخصائص التاريخية لمركز قباء، والحفاظ على طرازه العمراني والمعماري، وحماية المعالم التاريخية الموجودة بالقرب من المسجد والمحافظة عليها.
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