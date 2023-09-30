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أحوال جوية غير مستقرة شمال المملكة

9/30/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى المدينة المنورة.
وتشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج محاكاة حاسوبية إلى توقعات باندفاع كتلة هوائية أقل حرارة تدريجيا لشمال المملكة، تمتد لأجزاء من الوسطى خلال الأيام المقبلة، وتتسبب في انخفاض درجات الحرارة، وتحسن الأجواء نسبيا في عدة مناطق.
المرتفعات الجنوبية
يتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض على الحدود الشمالية والجوف، ويمتد الانخفاض إلى مناطق حائل والقصيم وحفر الباطن، وصولا لشمال منطقة الرياض، لتصبح الأجواء أقل حرارة قليلا بالمقارنة عما كان عليه الحال في الأيام الماضية، وأكثر اعتدالا في ساعات الليل.
كما يتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لظهور بعض الغيوم على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، مع احتمالية هطول الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة على المرتفعات، خاصة في شمال وشرق مكة المكرمة.
غبار وأتربة
أوضح خبيرالطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أنه حسب مراصد الطقس، فإن المؤشرات والمعطيات مبشرة لعدة حالات جوية في موسم الوسم لهذا العام الهجري، مضيفا أن هناك توقعات بهطول تراكمي للأمطار خلال الموسم من عدة نماذج للطقس. ونبه من أحوال جوية غير مستقرة شمال المملكة بدءا من مساء الاثنين.
بينما قال موقع ((طقس السعودية)) إن هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة في أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف، وقد تشمل بشكل متفرق أجزاء من جنوب منطقة المدينة المنورة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، بينما ستهب رياح شمالية غربية نشطة على بعض سواحل البحر الأحمر، خاصة الشمالية، ورياح جنوبية شرقية قد تعمل على إثارة بعض من الغبار والأتربة على الأجزاء الداخلية من جنوب غرب المملكة.
وسترتفع درجات الحرارة على أجزاء من المملكة بدءا من الثلاثاء الأربعاء المقبلين، يتبعها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من بداية الأسبوع المقبل.

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