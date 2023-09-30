سلبيات بالجملة تصاحب الاتحاد

(MENAFN
- Al Watan) خرج الاتحاد بأرقام سلبية من مباراته أمام الفيحاء، لحساب الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تعادل فيها الفريقان سلبيا، وبهذا التعثر فقد الاتحاد الصدارة لصالح الهلال متراجعا للوصافة، برصيد 19 نقطة، كما يعتبر التعادل الأول للعميد في الدوري، هذا الموسم، وثاني تعثر بعد الخسارة أمام الهلال لحساب الجولة الخامسة.
ولأول مرة يفشل النمور في التسجيل، خلال الموسم الحالي، وهو التعادل السلبي الأول للفريق، منذ تحقيقه ذات النتيجة أمام الرائد، في إطار الجولة الـ18 من الموسم الماضي، كما أنها أول مرة ينهي فيها الاتحاد الشوط الأول بالتعادل السلبي، ويفشل في تحقيق الفوز خلال الشوط الثاني، هذا الموسم، حيث سبق وأن استطاع العميد التسجيل في الشوط الثاني وتحقيق الانتصار 4 مرات، أمام الرائد والطائي والأخدود والوحدة.
وتخشى جماهير الاتحاد أن يؤثر المستوى الهزيل الذي ظهر به اللاعبون، في آخر مواجهتين أمام الخلود والفيحاء، على الفريق قبل ملاقاة سباهان أصفهان الإيراني غدا، لحساب الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا، ثم مباراة الديربي أمام الأهلي الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة للدوري.
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