Sunday, 01 October 2023 07:18 GMT

سلبيات بالجملة تصاحب الاتحاد

9/30/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) خرج الاتحاد بأرقام سلبية من مباراته أمام الفيحاء، لحساب الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين، التي تعادل فيها الفريقان سلبيا، وبهذا التعثر فقد الاتحاد الصدارة لصالح الهلال متراجعا للوصافة، برصيد 19 نقطة، كما يعتبر التعادل الأول للعميد في الدوري، هذا الموسم، وثاني تعثر بعد الخسارة أمام الهلال لحساب الجولة الخامسة.
ولأول مرة يفشل النمور في التسجيل، خلال الموسم الحالي، وهو التعادل السلبي الأول للفريق، منذ تحقيقه ذات النتيجة أمام الرائد، في إطار الجولة الـ18 من الموسم الماضي، كما أنها أول مرة ينهي فيها الاتحاد الشوط الأول بالتعادل السلبي، ويفشل في تحقيق الفوز خلال الشوط الثاني، هذا الموسم، حيث سبق وأن استطاع العميد التسجيل في الشوط الثاني وتحقيق الانتصار 4 مرات، أمام الرائد والطائي والأخدود والوحدة.
وتخشى جماهير الاتحاد أن يؤثر المستوى الهزيل الذي ظهر به اللاعبون، في آخر مواجهتين أمام الخلود والفيحاء، على الفريق قبل ملاقاة سباهان أصفهان الإيراني غدا، لحساب الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا، ثم مباراة الديربي أمام الأهلي الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة للدوري.

MENAFN30092023000089011017ID1107170023

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث