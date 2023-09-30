أوسيمين على رادار الزعيم

(MENAFN
- Al Watan) بدأت الأندية السعودية تراقب محترفين أجانب استعدادا لفترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق مطلع يناير 2024، وذلك لتدعيم صفوف الفرق بلاعبين جدد، بدل أولئك الذين ثبت عدم جدوى استمرارهم، أو لم تتم الاستفادة منهم.
وذكرت صحيفة milliyet التركية أن الهلال يرغب في استقطاب نجم نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين (24 عاما) في عقد مدته 5 سنوات، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 120 مليون يورو.
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