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أوسيمين على رادار الزعيم

9/30/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت الأندية السعودية تراقب محترفين أجانب استعدادا لفترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق مطلع يناير 2024، وذلك لتدعيم صفوف الفرق بلاعبين جدد، بدل أولئك الذين ثبت عدم جدوى استمرارهم، أو لم تتم الاستفادة منهم.
وذكرت صحيفة milliyet التركية أن الهلال يرغب في استقطاب نجم نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين (24 عاما) في عقد مدته 5 سنوات، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 120 مليون يورو.

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