118 شوطا بكأس اتحاد الهجن

118 شوطا بكأس اتحاد الهجن
التاريخ
9/30/2023 11:20:32 PM
(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية أمير نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، تنطلق اليوم منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن 2023، على ميدان نجران للهجن لمدة 5 أيام، يقام خلالها 118 شوطًا بمجموع جوائز تصل إلى 10 ملايين ريال، وتقع ضمن روزنامة الاتحاد السعودي للهجن للموسم الرياضي الحالي.
وستخصص الأشواط لفئات حقايق، ولقايا، وجذع، ثنايا، حيل وزمول موزعة على أيام المنافسات.
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