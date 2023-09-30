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118 شوطا بكأس اتحاد الهجن

9/30/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية أمير نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، تنطلق اليوم منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن 2023، على ميدان نجران للهجن لمدة 5 أيام، يقام خلالها 118 شوطًا بمجموع جوائز تصل إلى 10 ملايين ريال، وتقع ضمن روزنامة الاتحاد السعودي للهجن للموسم الرياضي الحالي.
وستخصص الأشواط لفئات حقايق، ولقايا، وجذع، ثنايا، حيل وزمول موزعة على أيام المنافسات.

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