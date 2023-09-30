قمة الأخضرين سلبية

قمة الأخضرين سلبية
التاريخ
9/30/2023 11:20:32 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض التعادل السلبي نفسه على موقعة الأخضرين، الأهلي والاتفاق، التي جمعتهما على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، في ختام الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع قلعة الكؤوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، ووصل الكوماندوز إلى النقطة الـ17 خامسا.
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