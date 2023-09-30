Sunday, 01 October 2023 07:18 GMT

قمة الأخضرين سلبية

9/30/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض التعادل السلبي نفسه على موقعة الأخضرين، الأهلي والاتفاق، التي جمعتهما على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، في ختام الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليرفع قلعة الكؤوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، ووصل الكوماندوز إلى النقطة الـ17 خامسا.

MENAFN30092023000089011017ID1107170020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث