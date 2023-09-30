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ترمب: وقف أعمال السرقة بإطلاق النار

9/30/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Al Watan) انتقد سياسيون أمريكيون خطاب ترمب الأخير، الذي سعى من خلاله إلى كسب تأييد الجمهوريين في كاليفورنيا من خلال الشكوى من أن رائحة الأغنياء في بيفرلي هيلز كريهة، لأنهم محرومون من المياه، مكررا ادعاءاته حول تزوير الانتخابات على نطاق واسع، ودعوة الشرطة إلى إطلاق النار على الأشخاص الذين يسرقون المتاجر.
وفي حين أن العديد من تصريحاته في مؤتمر الحزب الجمهوري بكاليفورنيا كانت بمثابة تجديدات مألوفة لهجماته ومظالمه، فإن تشجيع ترمب على الانتقام العنيف من المجرمين كان بمثابة تصعيد لرسالته الصارمة ضد الجريمة، حيث قال: ((سوف نوقف على الفور جميع أعمال النهب والسرقة. ببساطة شديدة: إذا سرقت متجرا فيمكنك أن تتوقع تماما أن يتم إطلاق النار عليك، وأنت تغادر هذا المتجر))، وسط تصفيق حاد. وأضاف للتأكيد: ((طلقة!)).
دور حاسم
وكان ترمب واحدا من عديد المتنافسين الجمهوريين على الانتخابات الرئاسية الذين ظهروا في هذا الحدث الذي أقيم في معقل الديمقراطيين. وبينما لا يوجد أمل كبير لأي منهم في هزيمة الرئيس جو بايدن في الانتخابات العامة، ستلعب كاليفورنيا دورًا حاسمًا في قائمة الولايات التي ستصوت في 5 مارس فيما يسمى ((الانتخابات التمهيدية للثلاثاء الكبير)).
ومع وجود 169 مندوبا على المحك، فإن الفوز في كاليفورنيا من شأنه أن يقرب المرشح الرئاسي الجمهوري من الترشيح.
التغيير الأخير في القواعد قد يمنح ترمب، الذي يهيمن حتى الآن على الانتخابات التمهيدية، ميزة. وإذا فاز بأكثر من 50 % من الأصوات فسيتم منحه لكل من مندوبي الولاية.
دعم النصف
وأظهر استطلاع للناخبين، أجراه معهد السياسة العامة في كاليفورنيا أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، أن ترمب يحظى بدعم ما يقرب من نصف الناخبين الجمهوريين المحتملين في الانتخابات التمهيدية.
وسلطت تعليقات ترمب الأخيرة الضوء على سؤال مركزي يحيط بجهوده للعودة إلى الرئاسة. بينما من غير الواضح أنه سيحظى بقبول كبير لدى المجموعة الأوسع من الناخبين اللازمة للفوز في الانتخابات العامة.
وكانت ملاحظات ترمب حول الجريمة، على سبيل المثال، واضحة بشكل خاص. ففي الماضي، اقترح ترمب إطلاق النار على المهاجرين، لمنعهم من عبور الحدود. وزعم وزير الدفاع السابق، مارك إسبر، في كتابه ومقابلاته، أن ترمب استفسر عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال مظاهرات جورج فلويد. كما اقترح فرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، وأي شخص مدان بقتل ضابط شرطة.
وخلال عامه الأول في منصبه، نصح ترمب الشرطة بأن تكون أكثر صرامة في تعاملها مع المشتبه بهم الذين يتم القبض عليهم. وقال للمجندين: ((من فضلكم لا تكونوا لطيفين للغاية))، مضيفا: ((يجب أن يكون هناك القصاص للسرقة والدمار وتخريب بلدنا)).

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