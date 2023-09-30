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أوكرانيا تسعى لزيادة إنتاج الأسلحة داخليا

9/30/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Al Watan) مثلت استضافة أوكرانيا مؤتمرا دوليا لصناعة الدفاع تطورا جديدا، حيث كان التركيز السابق على تسليم الأسلحة وإصلاح المعدات التالفة والتدريب العسكري للجنود الأوكرانيين.
وهو جزء من جهود الحكومة لزيادة إنتاج الأسلحة داخل البلاد لصد الغزو الروسي واسع النطاق وتقليل الاعتماد الأجنبي على شحنات الأسلحة.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، متحدثا في افتتاح المنتدى الدولي للصناعات الدفاعية، إن ((حوالي 250 شركة دفاع من أكثر من 30 دولة اجتمعت في كييف. كما حضر الحفل وزراء الدفاع وممثلو عدة دول)).
وقال: ((البطولة وحدها لا تستطيع اعتراض الصواريخ، إن أوكرانيا تحتاج إلى قدرات وجودة عالية وكمية كبيرة وبسرعة)). وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الذي تحدث عبر رابط فيديو خلال المنتدى في اليوم التالي لزيارته إلى كييف: ((لا يوجد دفاع دون صناعة)).
تحالف الناتو
وقال ستولتنبرج إن ويندي غيلمور، وهي مساعدة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لشؤون الاستثمارات الدفاعية، كانت تمثل التحالف عبر الأطلسي في هذا الحدث.
واعترف ستولتنبرج بأن العديد من الحلفاء استنفدوا مخزوناتهم بشكل كبير من أجل دعم أوكرانيا. وأضاف: ((كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، ولكننا الآن بحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات أوكرانيا ولضمان ردعنا في الأحداث)).
وكشف زيلينسكي عن تفاصيل رحلته الأخيرة إلى واشنطن، حيث اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ((إنشاء نظام بيئي صناعي جديد من شأنه أن يعزز أوكرانيا وجميع الشركاء)). ووصف زيلينسكي ذلك بأنه ((أحد النتائج الرئيسية)) لمفاوضاته مع بايدن في واشنطن.
وقال رئيس أركان زيلينسكي، أندريه يرماك، إنه ستكون هناك اجتماعات قريبا مع ممثلين من الولايات المتحدة ((لتحديد خارطة طريق التعاون مع الشركاء حول توطين الإنتاج، وتحديدا في أوكرانيا)).
وخلال المنتدى، أعلن زيلينسكي عن إنشاء تحالف الصناعات الدفاعية، وأضاف أن 13 شركة دفاع وقعت بالفعل على الإعلان المقابل.
صندوق خاص
وقال زيلينسكي إنه لدعم التعاون وتطوير مجمع صناعي، تخطط أوكرانيا لإنشاء صندوق خاص، سيتم دفعه من خلال أرباح موارد الدفاع الحكومية والأرباح الناتجة عن بيع الأصول الروسية المصادرة.
وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا، إن ((المحادثات الأولى حول الإنتاج المشترك مع الحلفاء بدأت في الخريف الماضي. في البداية، كنا نتحدث عن الإصلاحات داخل أوكرانيا، ثم عن الإنتاج المشترك. والآن أصبح هذا الموضوع منتشرا في كل مكان)).
ووفقا لكوليبا، في المناقشات مع الشركاء، هناك أيضًا اهتمام كبير بالخبرة والقدرات الإنتاجية للشركات الأوكرانية.
وقال: ((مثلما استفدنا من الأسلحة الغربية، فإن مصنعي الأسلحة الغربيين يحصلون أيضا على مزايا فريدة في السوق لتحسين نماذجهم وإنشاء أسلحة أكثر قوة)).
وقال وزير الدفاع الأوكراني المعين مؤخرًا، رستم أوميروف، إن ((البلاد يجب أن تفعل كل ما في وسعها لإنتاج جميع الخدمات والمنتجات العسكرية الضرورية في أوكرانيا لتلبية احتياجات جيشها. والأولوية الأخرى هي تطوير تقنيات الدفاع التي تلعب الآن دورا مهما في ساحة المعركة)).
وأضاف: ((رؤيتنا هي تطوير منتجات عسكرية ذات مستوى عالمي)).

أهداف إنتاج الأسلحة في أوكرانيا:
- صد الغزو الروسي واسع النطاق
- تقليل الاعتماد الأجنبي على شحنات الأسلحة
- تطوير منتجات عسكرية ذات مستوى عالمي
- إنشاء نظام بيئي صناعي جديد من شأنه أن يعزز أوكرانيا وجميع الشركاء.

MENAFN30092023000089011017ID1107170018

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