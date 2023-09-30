Sunday, 01 October 2023 07:17 GMT

تضاؤل نفوذ فرنسا يوسع تعلم الإنجليزية في الجزائر

9/30/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة تعكس تحولًا لغويًا متزايدًا جاريًا في المستعمرات الفرنسية السابقة في جميع أنحاء إفريقيا، وسعت الجزائر برنامجًا تجريبيًا لتعليم اللغة الإنجليزية، بعد مرور أكثر من عام على إطلاقه في المدارس الابتدائية، وتشيد البلاد به بوصفه ناجحا.
وسيشارك الطلاب العائدون إلى الفصول الدراسية بالصفين الثالث والرابع هذا الخريف في فصلين للغة الإنجليزية أسبوعيا، مدة كل منهما 45 دقيقة، حيث تنشئ البلاد برامج جديدة، لتدريب المعلمين في الجامعات، وتتطلع إلى المزيد من التغييرات التحويلية في السنوات المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل البلاد على تعزيز إنفاذ القانون الموجود مسبقًا ضد المدارس الخاصة التي تعمل باللغة الفرنسية بشكل أساسي.
خيار إستراتيجي
ومع تضاؤل ​​نفوذ فرنسا الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء إفريقيا، أصبحت الجزائر من بين قائمة طويلة من البلدان التي تتحول تدريجيا نحو اللغة الإنجليزية، بوصفها لغتها الأجنبية الرئيسية.
وقال وزير التربية والتعليم عبدالكريم بلعابد: ((تعليم اللغة الإنجليزية خيار إستراتيجي في سياسة التعليم الجديدة للبلاد))، مشيدا بهذه الخطوة بوصفها نجاحا هائلا.
اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشارا في العالم، وتمثل غالبية المحتوى على الإنترنت، وتظل لغة مشتركة في الأعمال والعلوم.
تغيير الدستور
وهذا العام، غيّرت مالي المجاورة دستورها، لإزالة الفرنسية من قائمة اللغات الرسمية، بينما جعل المغرب دروس اللغة الإنجليزية إلزامية في المدارس الثانوية.
لكن الأسئلة حول وضع اللغة الفرنسية في المجتمع الجزائري كانت مستقطبة منذ فترة طويلة، كما يعترف المعلمون ومسؤولو السياسة التعليمية السابقون.
ويعتقد مدير المدرسة الثانوية المتقاعد محمد أرزقي فردي أنه كان على الجزائر أن تبدأ التحول إلى اللغة الإنجليزية منذ عقود. وأطلق المبادرة الحالية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تولى السلطة في 2019. وحاول الزعماء السابقون أيضا توسيع نطاق اللغة الإنجليزية، لكنهم فشلوا في التغلب على النخب المتعلمة بالفرنسية التي طالما سيطرت على السلطة في البلاد.

وقال فردي: ((لقد فقدنا الكثير من الوقت. كان ينبغي علينا إدخال اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية عندما طرح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إصلاحاته بعد وصوله إلى السلطة في 1991. لكن في ذلك الوقت، كانت الفصائل الناطقة بالفرنسية في الجزائر تتمتع بسلطة كبيرة في اتخاذ القرار بالمؤسسات)).
يأتي التوسع في تعلم اللغة الإنجليزية مع تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر، بينما يشترك الاثنان في المصالح الأمنية بشأن الاضطرابات السياسية التي تشكل غرب إفريقيا المعاصرة. ومع ذلك، تشاجرا مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة حول الهجرة، وتسليم المجرمين، وكيفية إحياء كل دولة ذكرى الاستعمار، والحرب الوحشية التي أدت إلى استقلال الجزائر في 1962.
وتخطط الجزائر لتوسيع برنامجها الحالي إلى الصف الخامس السنة المقبلة، وستواصل تعليم الطلاب باللغة الفرنسية ثلاث ساعات كل أسبوع في المدارس الابتدائية.
دورات تقنية
وعندما بدأ تعلم اللغة الإنجليزية العام الماضي، أكد المسؤولون الجزائريون التزامهم باللغة الفرنسية. وقالوا إنهم سيستمرون في تدريسها على نطاق واسع. لكن في تصريحاته هذا الأسبوع في بداية العام الدراسي، قال كمال بداري، وزير التعليم العالي الجزائري، إن توسيع البرنامج يستهدف تمكين طلاب المدارس الابتدائية من تلقي دورات تقنية في وقت لاحق باللغة الإنجليزية، وليس الفرنسية.
وعلى الرغم من أن قليلين يشككون في أهمية اللغة الإنجليزية، فإن البعض يشعر بالقلق بشأن كيفية تنفيذ الجزائر مثل هذا التحول، والحذر من إعلان النصر في وقت مبكر جدا. يعتقد أحمد تيسا، المستشار السابق لوزارة التعليم الجزائرية، أن جعل الطلاب يتقنون اللغة الإنجليزية لا يمكن أن يحدث إلا بشكل تدريجي، ومن المرجح أن يتطلب أكثر من مجرد إضافة فصول دراسية.
وأضاف: ((نحن بحاجة إلى العودة إلى الأساسيات. هذه ليست مهمة صغيرة)).
وبغض النظر عن مدى سرعة تحول المدارس إلى اللغة الإنجليزية، فإن علامات التراجع ضد اللغة الفرنسية واضحة في أماكن أخرى. عدد الناطقين بالفرنسية في الجزائر يفوق عدد المتحدثين في جميع الدول باستثناء فرنسا نفسها وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

يتحدث بها ما يقرب من 15 مليونًا من سكان البلاد، البالغ عددهم 44 مليون نسمة، وفقا للمنظمة الدولية للغة الفرنسية.
يصور مسؤولوها دروس اللغة الإنجليزية على أنها تحول عملي وليس سياسيا، مشيرين إلى أهمية اللغة في المجالات العلمية والتقنية.
بطأت السلطات استبدال اللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية في الألقاب الرسمية بمختلف الوزارات الحكومية.

MENAFN30092023000089011017ID1107170017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث