ضمك يتذوق طعم الانتصار
التاريخ
9/30/2023 11:20:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) تذوق ضمك طعم الانتصار بتفوقه على مضيفه الخليج 2/صفر، في المباراة التي شهدها إستاد الأمير محمد بن فهد، في ختام الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لفارس الجنوب فاروق شافعي ((43))، وجورج كيفين ((56))، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ12، وبقي الدانة على 8 نقاط عاشرا.
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