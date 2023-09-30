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بدء الإلزام بالحجز للفحص الدوري ورصد مخالفات التأمين

9/30/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلزامية حجز موعد للفحص الفني الدوري لجميع المركبات بداية من 1 أكتوبر.
وأوضحت أنه يمكن للمستفيدين الحجز لفحص المركبة عبر منصة الفحص الفني الدوري، وذلك لتنظيم عملية دخول المركبات، واستغلال الوقت الأمثل في الحضور للفحص الفني بحسب الموعد على المنصة. كما يستهدف تطبيق الحجز الإلزامي اختيار المستفيد الوقت المناسب للحجز، مما يجنبه الانتظار من خلال الحجز الإلكتروني عبر المنصة.
مخالفة مستقلة
يبدأ المرور اليوم تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين في جميع المدن والمحافظات. وأوضح المرور أن الرصد سيكون لمرة واحدة كل 15 يوما في حال عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، وسيتم رصد المخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
أتمتة الإجراءات
بيّن المرور أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتمت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى، وتتراوح قيمتها بين 100 ريال و150 ريالا.
قيادة المركبة
فعّلت إدارة المرور، نهاية العام الماضي، الرصد الآلي لـ7 مخالفات مرورية: وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، وتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، ومخالفة تنظيمات السير على الطريق، وكذلك عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن بالطريق المتعدد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، وأخيرا القيادة على أكتاف الطريق والأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.
الرصد الآلي
يرصد المخالفة مرة كل 15 يوما
مخالفة التأمين مستقلة، ولا ترتبط بمخالفات أخرى
تتراوح قيمة المخالفة بين 100 ريال و150 ريالا
24 نقطة لسحب رخصة القيادة
1- المرة الأولى
سحب رخصة القيادة ثلاثة أشهر
2- المرة الثانية
سحب رخصة القيادة ستة أشهر
3- المرة الثالثة
سحب رخصة القيادة سنة هجرية
4- المرة الرابعة
سحب رخصة القيادة نهائيا

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