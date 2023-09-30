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المجيب الآلي للرد على استفسارات المعلمين والطلاب

9/30/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتعليم في الأحساء ممدوح الذكر الله لـ((الوطن))، إطلاق مبادرة جديدة، تحمل مسمى: ((المجيب الآلي))، للرد على الأسئلة والاستفسارات الشائعة والعمليات والخدمات التقنية التعليمية الأخرى المقدمة في العملية التعليمية، وتيسير الوصول إلى الشروحات والمقاطع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تطبيق التراسل السريع WhatsApp، وهي خدمة مقدمة لأولياء الأمور، والطلاب، والمعلمين، والمشرفين التربويين، ومديري المدارس، ومديري الإدارات، من خلال تخصيص رقم هاتفي.
هاتف موحد
أبان الذكر الله، أن الخدمات التي توفرها المبادرة في انطلاقتها الأولى، تشمل 9 مجالات، وهي: خدمات الدعم الفني لنظام نور، الدعم الفني لمنصة مدرستي، الدعم الفني لنظام فارس، خدمات الإنترنت والربط الشبكي، خدمات البوابات والأمن السيبراني لخدمات البريد الإلكتروني، وخدمات الدعم الفني للمعامل الحاسوبية، لصيانة الأجهزة وملحقاتها، للبنية التقنية والشبكات للمباني الإدارية، وتعمل إدارته بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة على تعميمها لتكون لجميع خدمات الإدارة العامة للتعليم، والاستفادة في ذلك بتخصيص رقم هاتفي موحد يبدأ بـ ((900))، والبدء في الخدمة من خلال تحديد الفئة: طالب، أو معلم، أو إداري، مشرف تربوي، مدير إدارة، مدير مدرسة، ومنها إلى اختيار الخدمات: العامة أو الصيانة، أو التعليمية، والإشراف التعليمية، وغيرها من خدمات إضافية لتغطية غالبية الخدمات.
الأمن السيبراني
قال الذكر الله: إن إدارته، تبدأ اعتبارًا من اليوم في إطلاق فعالية: ((فضاؤنا السيبراني آمن))، وهي فعالية توعوية تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر من كل عام، وتستهدف كل الفئات التي تستخدم البنية التقنية لتعليم الأحساء من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والطلاب، وحرصت إدارته على تنوع برامج الفعالية لجذب أكبر شريحة من الفئات المستهدفة، ومن بينها أنشطة الفعالية: حملة إعلامية لمنتجات برمجية خاصة بالتوعية والتحليل والاختراق الأخلاقي، علاوة إلى إمكانية تجربتها في معارض بُنيت أركانها بعقول وسواعد طلاب وطالبات مدربين بإشراف من قسم البوابات والأمن السيبراني بإدارة تقنية المعلومات، وهناك فريق تقني مختص يتنقل بين إدارات ومكاتب ومدارس إدارة التعليم بمختبره لتقييم مستويات الأمان فيها ولتقديم التوعية، وتقديم المحاضرات والنشرات ومقاطع الفيديو القصيرة التوعوية والإرشادية والتثقيفية في الأمن السيبراني.
فضاؤنا السيبراني
* سايبر يبرمج ((منتجات برمجية)).
* فضاء الوعي ((محاضرات توعوية)).
* طلاب سيبرانيون ((معارض طلابية)).
* المختبر السيبراني ((جولات وهجمات)).

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