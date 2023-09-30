زيارات الأصدقاء والأقارب تتصدر السياحة الداخلية

(MENAFN
- Al Watan) كشفت وزارة السياحة عن عدد السياح المحليين حسب الغرض الرئيسي من الرحلة لعام 2022، إذ سجلت رحلات الزيارات للأصدقاء أو الاقارب الأعلى بكافة المناطق بـ 31.815 رحلة، تلتها رحلات الترفيه وتشمل الاستجمام والتسوق والرياضة بـ 29.863، وسجلت الرحلات لأغراض دينية 8014 رحلة، وتلتها رحلات الأعمال بـ 4.505، وسجلت الرحلات الأخرى 3.640 رحلة، وبلغ العدد الإجمالي للرحلات ما بين رحلات الترفيه وزيارة الأصدقاء والرحلات الدينية ورحلات العمل والرحلات الأخرى 77.837 رحلة.
الرحلات حسب الأعداد 2022
- يوليو
10.796
- أبريل
8036
- يناير
7.675
مايو
7246
أغسطس
7008
- نوفمبر
7003
- فبراير
6450
- مارس
6205
- أكتوبر
4838
- ديسمبر
4350
- يونيو
4033
- سبتمبر
4196
المؤشرات الرئيسية للسياحة المحلية
ليالي الإقامة
369.606 ليالي
إنفاق السياح
107.259 ملايين ريال
متوسط مدة الإقامة بالليلة
4.7
متوسط إنفاق السائح على الرحلة
1378 ريالا
متوسط إنفاق السائح في الليلة
290 ريالا
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