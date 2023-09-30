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زيارات الأصدقاء والأقارب تتصدر السياحة الداخلية

9/30/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة السياحة عن عدد السياح المحليين حسب الغرض الرئيسي من الرحلة لعام 2022، إذ سجلت رحلات الزيارات للأصدقاء أو الاقارب الأعلى بكافة المناطق بـ 31.815 رحلة، تلتها رحلات الترفيه وتشمل الاستجمام والتسوق والرياضة بـ 29.863، وسجلت الرحلات لأغراض دينية 8014 رحلة، وتلتها رحلات الأعمال بـ 4.505، وسجلت الرحلات الأخرى 3.640 رحلة، وبلغ العدد الإجمالي للرحلات ما بين رحلات الترفيه وزيارة الأصدقاء والرحلات الدينية ورحلات العمل والرحلات الأخرى 77.837 رحلة.
الرحلات حسب الأعداد 2022
- يوليو
10.796
- أبريل
8036
- يناير
7.675
مايو
7246
أغسطس
7008
- نوفمبر
7003
- فبراير
6450
- مارس
6205
- أكتوبر
4838
- ديسمبر
4350
- يونيو
4033
- سبتمبر
4196
المؤشرات الرئيسية للسياحة المحلية
ليالي الإقامة
369.606 ليالي
إنفاق السياح
107.259 ملايين ريال
متوسط مدة الإقامة بالليلة
4.7
متوسط إنفاق السائح على الرحلة
1378 ريالا
متوسط إنفاق السائح في الليلة
290 ريالا

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