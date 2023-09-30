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الشال 7 5 مليارات دينار سيولة البورصة في 9 أشهر

9/30/2023 11:10:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن شهر سبتمبر سجل أداء مختلطا مقارنة بأداء شهر أغسطس، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي، مع انخفاض لمؤشر السوق الأول بنحو -2.3% وانخفاض مؤشر السوق العام بنحو -1.7%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.4% ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.3%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس حيث بلغت نحو 772.4 مليون دينار، منخفضة من مستوى 796.7 مليون دينار، أي بنسبة -3.1%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر وهو الأهم، نحو 40.7 مليون دينار أي أعلى بنحو 17.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغ نحو 34.6 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (أي في 180 يوم عمل) نحو 7.515 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 41.7 مليون دينار، منخفضا بنحو -34.6% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 63.8 مليون دينار، ومنخفضا أيضا بنحو -30.8% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 1.3% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 9.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 17.2% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال سبتمبر 2023، فكان كالتالي:
السوق الأول (31 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 522.9 مليون دينار أو ما نسبته 67.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.6% من سيولته ونحو 57.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.4% من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 19.7% من سيولته ونحو 13.4% من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 80.4%.
السوق الرئيسي (119 شركة)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 249 مليون دينار أو نحو 32.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 88.3% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 11.7% من سيولته، ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضا بمستوى عال. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 19.5%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعا في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2% تاركا نحو 26.8% لسيولة السوق الرئيسي.

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