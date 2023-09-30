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833 7 مليون دينار صافي أرباح البنوك في النصف الأول من 2023

9/30/2023 11:10:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن قطاع البنوك الكويتية ويشمل 10 بنوك، حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نموا في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2023 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 833.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره 269.5 مليون دينار أو بنحو 47.8%، مقارنة بنحو 564.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك (قبل خصم المخصصات) وانخفاض جملة المخصصات، إضافة إلى مساهمة أرباح البنك الأهلي المتحد (البحرين).
وبلغت أرباح الربع الثاني 2023 نحو 436.4 مليون دينار مقارنة بنحو 397.3 مليون دينار في الربع الأول 2023، أي بارتفاع بقيمة 39.1 مليون دينار وبنسبة 9.8%.
ورغم ارتفاع المخاطر، انخفضت قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 142.4 مليون دينار مقارنة بنحو 166.1 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 23.7 مليون دينار أو بنسبة 14.3%.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 422.4 مليون دينار، مثلت نحو 50.7% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 18.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 411.3 مليون دينار ومثلت نحو 49.3% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 99.2% عن مستواها في النصف الأول من العام السابق، وجزء من ذلك الارتفاع في نصيب البنوك الإسلامية جاء من استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين».
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبا على أساس سنوي نحو 15.8 مرة مقارنة بنحو 21.0 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، أي تحسن. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.4% مقارنة بنحو 1.2%. وارتفع أيضا، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 12.6% مقابل نحو 11.6% للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، حقق «بيت التمويل الكويتي» أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 333.4 مليون دينار (ربحية السهم 22.03 فلسا) أو نحو 40.0% من صافي أرباح القطاع المصرفي، وحقق أعلى ارتفاع نسبيا بنحو 141.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وسبب رئيسي له هو ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، وبعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في النصف الأول من العام الفائت.
وحقق «بنك الكويت الوطني» ثاني أعلى أرباح بنحو 275.3 مليون دينار (ربحية السهم 33 فلسا) أو نحو 33.0% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 73.0% من إجمالي أرباح البنوك العشرة، ما يرجح اقتصاديا أن العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى.
وحقق «بنك برقان» أعلى نسبة انخفاض في الأرباح وبنحو 33.5%، إذ بلغت أرباحه نحو 18.1 مليون دينار مقارنة بنحو 27.2 مليون دينار، نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية، والانخفاض الآخر في الأرباح الصافية حققه «بنك وربة» وبنسبة 13.6%، ببلوغ أرباحه نحو 10.3 ملايين دينار مقارنة بنحو 11.9 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية.

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