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الأهلي الكويتي - مصر يحصد جائزة أسرع البنوك نموا في مصر خلال 2023

9/30/2023 11:10:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصل البنك الأهلي الكويتي - مصر التابع لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، على جائزة أسرع البنوك نموا في جمهورية مصر العربية للعام 2023 من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس العالمية، تقديرا للإنجازات والنمو الذي يشهده منذ استحواذ المجموعة على بنك بيريوس في مصر عام 2015.
وبهذه المناسبة، أعرب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن سعادته بنيل هذه الجائزة، التي تشكل إنجازا كبيرا يعكس الرؤية الإستراتيجية وسعي البنك الدائم للتميز، بما يظهر قدرته العالية على توفير احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار. وأضاف: هذا التتويج يؤكد حرص البنك على مواصلة تحقيق النمو المستدام وتقديم حلول مصرفية مميزة للأفراد والشركات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
من جهته، أعرب خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر عن امتنانه بالفوز بهذه الجائزة، قائلا: تحقيق لقب البنك الأسرع نموا في مصر شهادة على التزامنا الثابت بالتميز، ويظهر حرصنا الدائم على تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة والممنهجة والتي تتسم بالمرونة والتطوير، حيث نجح البنك خلال الفترة السابقة في التركيز على الفهم الجيد لمتغيرات المشهد الاقتصادي بمختلف قطاعاته مما مكننا من سرعة تلبية احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء.
ويأتي ذلك في وقت اتسمت حركة البنك الأهلي الكويتي - مصر بالمرونة والتطور على مدار السنوات الماضية ضمن مشهد اقتصادي متغير باستمرار تشهده جمهورية مصر العربية. ومن خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتركيز على العملاء والتحول الرقمي والاستثمار في تطوير رأس المال البشري وقدرات الموظفين لديه، تمكن البنك الأهلي الكويتي - مصر من مضاعفة ميزانيته العمومية خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، وأثبت نفسه بين أبرز البنوك في القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية.
وتشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح البنك حرصه الدائم على نيل رضا العملاء، ومنح الأولوية لتلبية احتياجاتهم والاستثمار في الخدمات الرقمية الجديدة، مما يساعدهم على التمتع بتجربة مصرفية شاملة وتنفيذ معاملاتهم المصرفية والمالية بسهولة عن بعد.
كما يعكس الأداء المالي للبنك الأهلي الكويتي - مصر، النمو الكبير الذي حققه، ونجاحه في التحول من تسجيل خسائر بقيمة 103 ملايين جنيه مصري في العام 2015، إلى تحقيق النمو في أرباحه الصافية إلى 1.7 مليار جنيه مصري مع نهاية النصف الأول من العام 2023، إلى جانب تعزيز قاعدة عملائه على صعيد قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد مما عزز مكانته كشريك مصرفي موثوق به في السوق المصري.
وفي إطار خطة التحول الشامل على جميع المستويات، عزز البنك الأهلي الكويتي- مصر شبكة فروعه، وأطلق منتجات وحلولا وخدمات مصرفية جديدة، وطرح حملات ترويجية متنوعة لتطوير علامته التجارية والمساهمة في توعية العملاء، وهو يخدم اليوم العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال 45 فرعا في 18 محافظة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وإلى جانب إنجازاته المالية والمصرفية، يلتزم البنك الأهلي الكويتي- مصر بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية، وبدعم جميع فئات المجتمع، عبر توفير المساعدات المالية والغذائية ودعم التعليم وتوفير احتياجات محدودي الدخل في الدولة، مما يسهم بتعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية.
ويحرص البنك الأهلي الكويتي - مصر على توفير تجربة استثنائية للعملاء من خلال تجاوز توقعاتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر. ومن خلال ابتكار الحلول والمنتجات المصرفية الجديدة، تمكن البنك من إثبات نفسه كشريك مفضل للعملاء.

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