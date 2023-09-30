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التجاري يوفر خدمة نقاط الدفع الرقمية Softpos

9/30/2023 11:10:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن توفير خدمة نقاط البيع الرقمية (SoftPOS) المقدمة من شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت)، لعملائه أصحاب حسابات الشركات، والتي تمكن التاجر من تحصيل قيمة مبيعاته عبر تطبيق مبتكر مصمم للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام Android 11 أو الإصدارات الأحدث فقط مع تفعيل خاصية USB Debugging.
وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي في وحدة التجار- في البنك التجاري الكويتي، ياسر مظفر: نحرص في البنك التجاري الكويتي على توفير كل احتياجات عملائنا، وبهذه المناسبة تم توفير هذه الخدمة التي تعتبر من أحدث تقنيات حلول الدفع المتطورة ويمكن تفعيلها على أكثر من جهاز ذكي محمول لصاحب الشركة.
وأضاف أن هذه الخدمة المبتكرة تحول الجهاز الذكي المزود بنظام أندرويد والمجهزة بخاصية التواصل قريب المدى (NFC) إلى جهاز نقطة بيع عبر تحميل تطبيق «SoftPOS by KNET» من شركة كي نت، ما يتيح للتجار الاستفادة من آلية متطورة للدفع الإلكتروني تمكنهم من استيفاء قيمة مبيعاتهم بشكل مباشر وسريع، ووفق معايير سهلة وآمنة، بما يضمن توفير الوقت والجهد على أصحاب الأنشطة التجارية عالية الكثافة وذات الفواتير المنخفضة.
واختتم مظفر حديثه، مؤكدا أن البنك التجاري الكويتي يسعى دائما إلى توفير تجربة مصرفية رقمية متطورة لعملائه من الشركات والأفراد على حد سواء، بما يلائم أسلوب حياة عملائه ويدعم نمو أعمالهم ويضمن لهم تحقيق النجاح في كل مراحل أعمالهم، كما يواصل مسيرته الحافلة بالابتكار والتغيير من خلال استراتيجيته للتحول الرقمي للبنك التي تركز على تقديم تجربة ذات مصرفية فريدة ومتميزة لعملائه.

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