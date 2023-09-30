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عروض حصرية لعملاء الوطني في حفل Ooredoo لإطلاق Iphone 15

9/30/2023 11:10:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطــــار الشــــراكة الاستراتيجية التي تجمع بنك الكويت الوطني مع شركة الاتصالات الرائدة Ooredoo الكويت، يمكن لعملاء الوطني الاستفادة من العروض الحصرية التي تقدمها Ooredoo، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الشركة بمناسبة إطلاق هاتف «iPhone 15» الجديد، يوم الخميس الماضي بالمقر الرئيسي للشركة. ويمكن لعملاء بنك الكويت الوطني الاستفادة من العروض المميزة التي تقدمها شركة Ooredoo، وتشمل عروضا حصرية على هاتف iPhone 15 الجديد لعملاء البنك، بالإضافة، وأولوية الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى تحديد مكان خاص بخدمة عملاء الوطني.
وتشمل العروض والمميزات التي تقدمها Ooredoo لعملاء بنك الكويت الوطني:
- خصم ١٠% على الاشتراكات الشهرية.
- أولوية الحصول على الهاتف.
- أفضلية بقائمة الانتظار مع كاونترات مخصصة لعملاء البنك في الفرع الرئيسي للشركة.
- التمتع بدخول قاعة VIP بمبنى الشركة وذلك لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة والتي تشمل عملاء باقة الذهبي والخدمات المصرفية المميزة.
ويمكن لعملاء البنك من حاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية- الفئة التجارية الحصول لغاية 10% نقاط KWT من الوطني عند الدفع بواسطة البطاقة خلال الحفل. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «سعداء بشراكتنا مع مؤسسة رائدة مثل Ooredoo الكويت، في ظل استراتيجيتنا لتعظيم استفادة عملائنا بالعلاقات الراسخة التي تربطنا بالمؤسسات الرائدة بكافة المجالات، بهدف تلبية احتياجاتهم ومواكبة تطلعاتهم في الحصول على أفضل الخدمات والعروض الاستثنائية». وأضاف: يعكس ما نقدمه لعملائنا من عروض حصرية ومميزة سعينا لحصوله على تجربة مصرفية شاملة من خلال منحهم أفضل العروض والمزايا والخدمات التي تناسب أنماط حياتهم المتنوعة من مختلف الشرائح والأعمار، كما أكد أن رضا العملاء يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية بنك الكويت الوطني، لذلك سيواصل البنك سعيه الدؤوب لتوفير أفضل الخدمات والمزايا لعملائه بما يلبي متطلبات أنماط حياتهم المتغيرة والمتنوعة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة مصرفية رائدة بحجم بنك الكويت الوطني، والتي تعكس التزامنا الراسخ وسعينا الدؤوب من أجل توفير أحدث المنتجات والخدمات والحلول الرقمية الأكثر تطورا إلى عملائنا وبما يسهم في تلبية كافة احتياجاتهم».
ويعتز بنك الكويت الوطني بنجاحه على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما يسعى باستمرار إلى توفير تجربة مصرفية أكثر ابتكارا لعملائه تشمل باقة من الخدمات المصرفية المتميزة وحلول الدفع الأكثر تطورا والعروض الحصرية والاستثنــــائية التي تتضافر من أجل تلبية احتياجات العملاء.
يقدم بنك الكويت الوطني لعملاء الخدمات المصرفية المميزة مجموعة حصرية من الخدمات، بما في ذلك: مدير علاقات عملاء مخصص لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة ومسؤول حساب مصرفي شخصي لعملاء الذهبي الذين يهتمون بجميع الاحتياجات المصرفية للعملاء بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى صالات الخدمات المصرفية الممتازة، والحلول الاستثمارية المتنوعة بما في ذلك: سمارت ويلث والوطني للوساطة، وباقة الخدمات المصرفية للعائلة، وخدمات الصراف الآلي المميزة التي تمنحهم الأولوية في إجراء معاملاتهم بطريقة سريعة وسهلة، بالإضافة إلى خدمة توصيل البطاقات إلى المنازل، والأولوية عند الاتصال بخدمة التواصل مع الوطني على 1801801 على مدار الساعة، وكذلك خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» الممتازة التي توفر توصيل المبالغ النقدية وخدمات المراسل على مدار العام. كما يحصل عملاء الخدمات المصرفية الممتازة على خدمة الرهن العقاري في 13 دولة حول العالم مستفيدين من الانتشار الجغرافي المتميز لشبكة الفروع الخارجية للبنك.

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