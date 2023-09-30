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الخليج يواصل توعية وتشجيع المجتمع على الادخار والاستثمار ضمن لنكن على دراية

9/30/2023 11:10:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهوده في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، وضمن مساعيه المتواصلة لنشر الثقافة المالية، أطلق بنك الخليج العديد من الفعاليات والأنشطة في عام التوفير 2023، وذلك لحث وتوعية المجتمع بأهمية التوفير في حياتهم.
وفي هذا الإطار، دشن بنك الخليج سلسلة حلقات التوفير مع المختص في مجال المال والأعمال وليد السليم، ليتم على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الخليج، بهدف حث المتابعين على التوفير والاستثمار، وزيادة الوعي المالي.
وتناولت تلك الحلقات موضوعات مهمة ومتنوعة تتعلق جميعا بالتوفير، ودوره في تحقيق أحلام الإنسان، وحل الأزمات الطارئة التي يتعرض لها، وزيادة منسوب الأمان للفرد والأسرة وضمان مستقبلهم.
من جهة أخرى، واصل بنك الخليج توفير التسهيلات لتشجيع العملاء على فتح حساب مليونير الدانة، الذي يعد أقدم وأعرق حسابات التوفير في الكويت، من خلال تسهيل فتح الحساب «أونلاين» في أقل من دقيقة واحدة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق البنك على الهواتف الذكية. علما أن السحب على الجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار سيكون في 18 يناير 2024، على أن يكون 30 نوفمبر الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في السحب.
وكان البنك قد أطلق على سنة 2023 «عام التوفير»، في إطار دور بنك الخليج المتميز في تشجيع وتحفيز كافة فئات المجتمع على التوفير، ودعما لحملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف.
وبدأ البنك عام 2023 برزنامة تحت شعار «معاكم دوم في عام التوفير 2023»، تم تبوبها بحيث يحمل كل شهر من شهور السنة، قيمة معينة تتعلق بالتوفير مثل «المثابرة» و«الاستقلالية» و«الأمل» و«قرار» و«اختيار» وغيرهم.
وقالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق، نجلاء العيسى: التوفير خيار وقرار وهو السبيل للتغلب على أهوائنا وتحقيق أحلامنا، فليس من المهم كيف نبدأ؟ وبكم نبدأ؟ المهم أن نبدأ بالتوفير، من أجل كل ما ينتظرنا من فرص وما قد يستجد من طموحات.
وأضافت: كل الأشياء تبدأ صغيرة وتكبر بالمثابرة، والصبر، والأمل، والعزيمة، ولكن حين يأتي موعد قطف الثمار نشعر بأن الجهد لم يذهب سدى، فالتوفير سعادة، واطمئنان وراحة بال، به يمكننا الاستعداد لما يحمله لنا المستقبل من تحديات، لا ندرك صعوبتها حتى نخوض غمارها.

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