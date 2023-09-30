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KIB يقدم لعملائه باقة خصومات حصرية عند التسجيل في تطبيق KIB موبايل

9/30/2023 11:10:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تقديم عرض مميز لتشجيع عملائه على تحميل تطبيق «KIB موبايل»، المنصة الرقمية المخصصة للأفراد، وتسجيل الدخول لمكافأتهم وتوفير تجربة مصرفية استثنائية متطورة تتميز بسهولة الوصول الآمن والمريح إلى كل خدمات ومنتجات البنك من مكان واحد. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من التزام البنك المستمر باستراتيجية التحول الرقمي.
جدير بالذكر أن البنك استكمل في الآونة الأخيرة عملية تجديد التطبيق بالكامل في إطار التحسين والتطوير المستمر الذي يقوم به من أجل تعزيز تجربة عملائه، تماشيا مع أحدث متطلبات التكنولوجيا المالية والمصرفية وبما يتناسب مع احتياجات حياتهم اليومية.
وفي هذه المناسبة، قال مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد، نواف الخريف: «إن البنك يسعى إلى تشجيع العملاء غير المسجلين في تطبيق KIB موبايل على تنزيله والاستفادة من المزايا الرائعة التي يوفرها لهم. وبمجرد قيام العميل بالتسجيل وإرسال صورة الصفحة الرئيسية للتطبيق إلى مركز اتصالات البنك عبر خدمة الواتساب، فإنه سيحصل على هدية فورية تتضمن باقة من الخصومات الحصرية لدى العديد من العلامات التجارية المشهورة في الكويت».
وبين الخريف أن الباقة الحصرية تشمل خصومات تتراوح بين 10% و85% لدى مجموعة واسعة من المتاجر والتطبيقات على غرار تطبيق دبدوب، منصة ShopFlain، منصة فلاورد، تطبيق دروبس، متجر فوغا كلوسيت، تطبيق غسيل، تطبيق مبخر، كسره، تطبيق بولار بوكس، مطعم باستا مانيا ومطعم كلاس برجر.
ويمكن تطبيق «KIB موبايل» جميع العملاء المسجلين من التمتع، أيضا، بكافة الخدمات والمنتجات في مكان واحد، بدءا بالاطلاع الشامل على تفاصيل التمويل وجدول الدفعات، وإدارة حساباتهم وبطاقاتهم واستثماراتهم، وصولا إلى الخدمات السريعة كالتحويلات المصرفية وإنجاز المدفوعات وإدارة قائمة المستفيدين، وخدمة KIBPay التي يمكن من خلالها إرسال روابط الدفع وطلب الدفعات المالية، إعادة تعبئة الحساب وتقسيم الفواتير بمنتهى السهولة، والاستفادة من أقوى برنامج مكافآت رقمي في الكويت لكسب النقاط من مختلف العمليات المصرفية والأنشطة، لاستبدالها بباقة واسعة من الإلكترونيات وقسائم الشراء وغيرها الكثير.

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