التجارة التقسيط بسعر الكاش نافذ من نوفمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa) طارق عرابي
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن تطبيق ضوابط وأحكام القرار الوزاري الخاص بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات (التقسيط بسعر الكاش) سيكون نافذا اعتبارا من شهر نوفمبر 2023.
جاء ذلك في استجابة سريعة من «التجارة» لملاحظات مواطنين بشأن تسعير سلع بعينها، إذ أوضحت حال تفاعلها مع الأمر أن العمل بأحكام هذا القرار يكون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في شهر نوفمبر المقبل.
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