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التجارة التقسيط بسعر الكاش نافذ من نوفمبر

9/30/2023 11:10:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن تطبيق ضوابط وأحكام القرار الوزاري الخاص بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات (التقسيط بسعر الكاش) سيكون نافذا اعتبارا من شهر نوفمبر 2023.
جاء ذلك في استجابة سريعة من «التجارة» لملاحظات مواطنين بشأن تسعير سلع بعينها، إذ أوضحت حال تفاعلها مع الأمر أن العمل بأحكام هذا القرار يكون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في شهر نوفمبر المقبل.

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