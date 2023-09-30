أوپيك+ لن تجري أي تعديلات على سياسة الإنتاج

(MENAFN
- Al-Anbaa) من المستبعد أن تدخل مجموعة «أوپيك+» أي تعديلات على سياستها الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع اللجنة الوزارية الأربعاء المقبل، حيث تحوم الأسعار حول أعلى مستوياتها في نحو 11 شهرا. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن اللجنة غالبا لن تجري أي تغييرات في سياسة الإنتاج، مضيفة أن المشاركين لم يبحثوا أي شيء مماثل وسيكون الاجتماع عاديا.
ويجتمع وزراء «أوپيك» والمنتجون المستقلون بقيادة روسيا في 4 أكتوبر، ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الدعوة إلى اجتماع كامل لمجموعة المنتجين إذا لزم الأمر.
MENAFN30092023000130011022ID1107169985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.