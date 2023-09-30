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أوپيك+ لن تجري أي تعديلات على سياسة الإنتاج

9/30/2023 11:10:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المستبعد أن تدخل مجموعة «أوپيك+» أي تعديلات على سياستها الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع اللجنة الوزارية الأربعاء المقبل، حيث تحوم الأسعار حول أعلى مستوياتها في نحو 11 شهرا. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن اللجنة غالبا لن تجري أي تغييرات في سياسة الإنتاج، مضيفة أن المشاركين لم يبحثوا أي شيء مماثل وسيكون الاجتماع عاديا.
ويجتمع وزراء «أوپيك» والمنتجون المستقلون بقيادة روسيا في 4 أكتوبر، ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الدعوة إلى اجتماع كامل لمجموعة المنتجين إذا لزم الأمر.

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