الرشيدي مديرا لدائرة المخاطر في مؤسسة البترول

الرشيدي مديرا لدائرة المخاطر في مؤسسة البترول
التاريخ
9/30/2023 11:10:52 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية بدر إبراهيم العطار تعميما إداريا الأسبوع الماضي بترقية صالح الرشيدي إلى وظيفة مدير دائرة المخاطر.
وجاء في التعميم الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2023 ان صالح الرشيدي سيكون مسؤولا مباشرا أمام نائب العضو المنتدب للمالية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.
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