Sunday, 01 October 2023 07:16 GMT

الرشيدي مديرا لدائرة المخاطر في مؤسسة البترول

9/30/2023 11:10:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية بدر إبراهيم العطار تعميما إداريا الأسبوع الماضي بترقية صالح الرشيدي إلى وظيفة مدير دائرة المخاطر.
وجاء في التعميم الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2023 ان صالح الرشيدي سيكون مسؤولا مباشرا أمام نائب العضو المنتدب للمالية اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

MENAFN30092023000130011022ID1107169984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث