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تجديد تعيين محمد يوسف يعقوب مساعدا لمدير عام هيئة تشجيع الاستثمار

9/30/2023 11:10:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتجديد تعيين محمد يوسف يعقوب يوسف بوظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة 4 سنوات.
وجاء في المرسوم رقم 197 لسنة 2023 والصادر عن وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله أن المرسوم اعتبارا من 11 مارس 2023.

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