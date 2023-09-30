تجديد تعيين محمد يوسف يعقوب مساعدا لمدير عام هيئة تشجيع الاستثمار

تجديد تعيين محمد يوسف يعقوب مساعدا لمدير عام هيئة تشجيع الاستثمار
التاريخ
9/30/2023 11:10:51 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتجديد تعيين محمد يوسف يعقوب يوسف بوظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة 4 سنوات.
وجاء في المرسوم رقم 197 لسنة 2023 والصادر عن وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله أن المرسوم اعتبارا من 11 مارس 2023.
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