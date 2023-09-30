ديليفرو تكشف عن اتجاهات طلب القهوة في الكويت تزامنا مع اليوم العالمي للقهوة

(MENAFN
- Deliveroo) احتفالا باليوم العالمي للقهوة في الأول من أكتوبر، أعلنت شركة ديليفرو عن أكثر أنواع مشروبات القهوة طلبا والمفضلة في الكويت.
وفي هذا الصدد، قالت سهام الحسيني، المدير العام لديليفرو الكويت وقطر: "في اليوم العالمي للقهوة، نحن متحمسون للاحتفال بأنواع القهوة المختلفة، والمفضلة في الكويت. يجد كل من محبي القهوة الباردة، أو اللاتيه المثلج، أو مجرد كوب ساخن من القهوة والمفضل لدي، خياراتهم المتنوعة على ديليفرو، من المقاهي المحلية والقوائم المتوفرة على التطبيق. كما نتطلع إلى الاحتفال بهذا اليوم مع عملائنا ولا يمكننا الانتظار لنقدم لهم مشروباتهم وحلوياتهم المفضلة."
أمريكانو في الصدارة:
عندما تشعر بالرغبة الشديدة في شرب القهوة، في بعض الأحيان وحدها القهوة الكلاسيكية التي تفي بالغرض. وقد اتضح أن أهل الكويت يحبون مشروب الأمريكانو، وهو مشروب مصنوع من قهوة الإسبريسو الممزوجة بالماء الساخن أو المثلج.
نكهات متعددة:
على الرغم من تفضيل الكويتيين لمشروب الأمريكانو الكلاسيكي، إلا أن الكثيرين يحبون القهوة المنكهة أيضا. وتعتبر الموكا بالشوكولاته البيضاء المثلجة، القهوة المنكهة الأكثر طلبا في الكويت. كما يفضل أهل الكويت شاي الماتشا اللاتيه المثلج أو لاتيه الفانيلا المثلج اللذيذ، والبعض الآخر يختار اللاتيه الإسباني الحلو والمتوازن.
المشروبات المثلجة تتفوق على الساخنة:
يفضل أهل الكويت بالتأكيد قهوتهم مثلجة! وتجدر الاشارة إلى أن أكثر من نصف طلبات القهوة المقدمة على موقع ديليفرو كانت لأنواع مختلفة من القهوة المثلجة الشهيرة، من الأمريكانو إلى الكابتشينو واللاتيه.
انغمس في تجربة قهوة لذيذة لا مثيل لها وأنت تخوض مغامرة في عالم تطبيق ديليفرو الآسر واطلب قهوتك المفضلة الآن!
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