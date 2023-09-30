بحضور زوجته التشكيلية شاليمار شربتلي: أبطال فيلم "الإسكندراني" يحتفلون بعيد ميلاد المخرج خالد يوسف.

(MENAFN
- Global Advertising) احتفل أبطال وفريق عمل الفيلم السينمائي "الإسكندراني" بعيد ميلاد المخرج خالد يوسف الـ 59 الذي حل يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد من الأصدقاء، جيهان أشكناني الوزير المفوض لدولة الكويت بجامعة الدول العربية، والشاعر جمال بخيت، والإعلامية سهير جودة، والإعلامي وائل السمري، وذلك داخل لوكيشن التصوير الذي يتواصل تصويره في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.
وحرصت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على حضور الاحتفال بعيد الميلاد، وذلك في حضور عدد من أبطال وصناع الفيلم ومن بينهم كل من الفنان أحمد العوضي الفنانة زينة، والفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام السقا.
وظهر المخرج الكبير خالد يوسف في الصور مع الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة وقال: "من حسن الطالع ان احتفل بعيد ميلادي وسط اجواء من البهجة بمولد سيد الخلق صلي الله عليه وسلم وفي لوكيشن تصوير فيلم الاسكندراني".
وتابع: "لو سألت عن أحب الاماكن التي اتمني ان احتفل فيها دائما بعيد ميلادي سأقول وبلا تردد لوكيشن التصوير ذلك المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من المبدعين ليقدموا عملا فنيا يبقي صامدا في وجه الزمن لو أحسنوا صنعه ولا تنطبق عليه دورة الحياة من ميلاد وموت الفن هو ميلاد بلا موت".
ووجهت الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي تهنئة لزوجها "كل سنه وانت طيب يا روحي.. سنة حلوة يا أحلى خالد في الدنيا" وتمنت لزوجها وفريق العمل النجاح في الفيلم الجديد، كما حَرصتْ على مشاركته تصوير أحد مشاهد الفيلم.
فيلم "الإسكندراني"
فيلم "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.
الإسكندراني يعيد المخرج الكبير خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما" الذي تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة غادة عبد الرازق، خالد الصاوي، ماجد المصري، وفاء عامر، مجدي كامل، الراحلة دلال عبد العزيز، إيهاب فهمي، مصطفى درويش، سارة التونسي، عمر زهران وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف خالد يوسف.
وحرص المخرج خالد يوسف على مشاركة جمهوره صور من الاحتفال والعديد من الصور من داخل لوكيشن الاسكندراني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الصور والفيديو الشهير إنستغرام.
MENAFN30092023004361009251ID1107169953
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.