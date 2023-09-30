إطارات دراجات بلا هواء

إطارات دراجات بلا هواء
التاريخ
9/30/2023 7:30:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت شركة ناشئة أمريكية عن تطوير إطار دراجة لا يعتمد على ضغط الهواء، ما يعني إطارات تدوم مدى الحياة، لا تتعرض للانفجار، ولا الثقب.
وقالت شركة سمارت تاير كومباني الموجود مقرها في كاليفورنيا، إن التصميم الجديد مستمد من عجلات مركبة استكشاف المريخ.
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