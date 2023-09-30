مشكلة حرارة آيفون 15.. أبل تضع اللوم على إنستغرام

MENAFN - Khaberni) خبرني - ألقت شركة "أبل" اللوم على تطبيقات عالمية مثل "إنستغرام" في التسبب بارتفاع حرارة هواتفها الجديدة "آيفون 15".

ووجهت "أبل" سهام اللوم على مشكلة برمجية ومشكلات أخرى مرتبطة بالتطبيقات الشائعة مثل "أوبر" و"إنستغرام" في التسبب في ارتفاع حرارة طرازات "آيفون 15′′ التي تم إصدارها مؤخرا وإثارة شكاوى حول أنها تصبح ساخنة للغاية بحيث لا يمكن التعامل معها.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، السبت، إنها تعمل على تحديث لنظام " آي أو إس 17" الذي يعمل على تشغيل تشكيلة برامج " آيفون 15′′ لمنع الأجهزة من أن تصبح ساخنة بشكل غير مريح.

وفي بيان قصير اطلعت عليه الأسوشيتد برس، لم تحدد الشركة جدولا زمنيا لإصلاح برمجياتها.

وتقول الشركة إنها تعمل أيضا مع مزودي التطبيقات التي تسببت في حدوث مشكلات، مضيفة أن "إنستغرام" قام بتعديل تطبيقه لأجهزة "آيفون" هذا الأسبوع.