هواري يهدد اصحاب التسجيلات حول مطعوم الحصبة

MENAFN - Khaberni) خبرني -وزير الصحة فراس هواري، أن وزارة الصحة بدأت بالتنسيق مع النيابة العامة والجرائم الإلكترونية في ملاحقة أصحاب التسجيلات حول مطعوم " MR" الخاص بالحصبة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت إدانته.

وقال الهواري عبر برنامج نبض البلد :

جميع ما يتم تداوله من تسجيلات حول مطعوم " MR" غير صحيحة، وتضر بالأمن الصحي والمجتمعي في الأردن.

وطالب الهواري أصحاب التسجيلات بإحضار الأدلة، خاصة أن اللقاح أثبتت فاعليتها ومجربة، وأكملت جميع الإجراءات للسماح في تداولها في الأردن.



