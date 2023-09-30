Sunday, 01 October 2023 03:22 GMT

هواري يهدد اصحاب التسجيلات حول مطعوم الحصبة

9/30/2023 7:30:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
وزير الصحة فراس هواري، أن وزارة الصحة بدأت بالتنسيق مع النيابة العامة والجرائم الإلكترونية في ملاحقة أصحاب التسجيلات حول مطعوم " MR" الخاص بالحصبة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت إدانته.

وقال الهواري عبر برنامج نبض البلد :
جميع ما يتم تداوله من تسجيلات حول مطعوم " MR" غير صحيحة، وتضر بالأمن الصحي والمجتمعي في الأردن.

وطالب الهواري أصحاب التسجيلات بإحضار الأدلة، خاصة أن اللقاح أثبتت فاعليتها ومجربة، وأكملت جميع الإجراءات للسماح في تداولها في الأردن.


MENAFN30092023000151011027ID1107169920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث