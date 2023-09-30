هواري يهدد اصحاب التسجيلات حول مطعوم الحصبة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
وزير الصحة فراس هواري، أن وزارة الصحة بدأت بالتنسيق مع النيابة العامة والجرائم الإلكترونية في ملاحقة أصحاب التسجيلات حول مطعوم " MR" الخاص بالحصبة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت إدانته.
وقال الهواري عبر برنامج نبض البلد :
جميع ما يتم تداوله من تسجيلات حول مطعوم " MR" غير صحيحة، وتضر بالأمن الصحي والمجتمعي في الأردن.
وطالب الهواري أصحاب التسجيلات بإحضار الأدلة، خاصة أن اللقاح أثبتت فاعليتها ومجربة، وأكملت جميع الإجراءات للسماح في تداولها في الأردن.
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