رفعوا لافتات لا كوكب لا صحة وأوقفوا الجنون.. آلاف المتظاهرين في سويسرا يطالبون بحماية أفعل للمناخ

تظاهر آلاف الأشخاص السبت في شوارع العاصمة السويسرية برن للمطالبة بحماية أفعل للمناخ وبمزيد من "العدالة المناخية"، في تحرّك نظّم قبل أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية.

وأشار منظّمو التظاهرة المنضوون في "تحالف المناخ السويسري" إلى أن "الغضب من التقاعس على صعيد السياسة المناخية والعواقب المدمرة والفتاكة لأزمة المناخ، حشَد مجموعات من كل الأعمار والآفاق".

ويطالب المتظاهرون بوضع حد لتدمير البيئة واحترام الأهداف المناخية لاتفاق باريس.

ورفعت لافتات كتب عليها "لا كوكب ، لا صحة" و"العدالة المناخية الآن!"، و"أوقفوا الجنون".

بحسب المنظمين، بلغ عدد المتظاهرين 60 ألفا، لكن الشرطة وعلى جري العادة لم تعط أي تقديرات للعدد.

بعدما نظّموا مسيرة في شوارع برن، ملأ المتظاهرون الساحة الكبيرة المقابلة للقصر الاتحادي حيث مقر الحكومة والبرلمان.

وندّد المنظّمون خصوصا بمراجعة قانون ثاني أكسيد الكربون الذي اقترحته الحكومة، والذي قالوا إن أعضاء مجلس الشيوخ جعلوه "مخفّفا" هذا الأسبوع.

ولم يصوت النواب بعد على مشروع القانون الذي ينص على أن تخفّض سويسرا نحو ثلثي الانبعاثات داخليا والثلث المتبقي خارجيا.

وقال المسؤول الإعلامي في "تحالف المناخ السويسري" سيمون بيرتو في بيان إن "أقل من نصف التخفيض الذي لم يتحقق بعد في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن يحدث في سويسرا. غالبية التخفيضات يمكن تحقيقها من طريق شراء شهادات (أو حقوق تلويث) في الخارج. وهذه طريقة جديدة لسويسرا لتجنب بذل الجهد الذاتي. إنها فضيحة".

وتأتي هذه التظاهرة قبل أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 22

اكتوبر. ولا يزال المناخ أحد بواعث القلق الرئيسية للسويسريين، لكن القضية تحتل مكانة أقل محورية مقارنة بما كانت عليه في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات.

وأظهر استطلاع للرأي نشره التلفزيون السويسري العام في مطلع سبتمبر تراجع الخضر اليساريين وضعف الخضر الليبراليين.