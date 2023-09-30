ألحقت الدمار بالمنازل والطرق والمزارع السمكية .. مقتل تسعة أشخاص جراء الفيضانات في فيتنام



تسببت الفيضانات التي ضربت الأقاليم الشمالية والوسطى من فيتنام خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر في مقتل 9 أشخاص، وفقدان شخص واحد وإصابة 10 آخرين.

وقالت اللجنة التوجيهية للوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها في فيتنام

يوم السبت إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة ألحقت الدمار بالمنازل والطرق والمزارع السمكية وحقول الأرز والمحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى التسبب في نفوق الدواجن والأبقار.

يشار إلى أن الكوارث الطبيعية ، وتحديدا الفيضانات والانهيارات الأرضية، أسفرت عن مقتل وفقدان 98 شخصا، وإصابة 103 آخرين في فيتنام في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقا لمكتب الإحصاء العام في البلاد.