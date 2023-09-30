ألحقت الدمار بالمنازل والطرق والمزارع السمكية .. مقتل تسعة أشخاص جراء الفيضانات في فيتنام

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسببت الفيضانات التي ضربت الأقاليم الشمالية والوسطى من فيتنام خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر في مقتل 9 أشخاص، وفقدان شخص واحد وإصابة 10 آخرين.
وقالت اللجنة التوجيهية للوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها في فيتنام
يوم السبت إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة ألحقت الدمار بالمنازل والطرق والمزارع السمكية وحقول الأرز والمحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى التسبب في نفوق الدواجن والأبقار.
يشار إلى أن الكوارث الطبيعية ، وتحديدا الفيضانات والانهيارات الأرضية، أسفرت عن مقتل وفقدان 98 شخصا، وإصابة 103 آخرين في فيتنام في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقا لمكتب الإحصاء العام في البلاد.
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