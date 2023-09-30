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32.5 % نمو استثمارات الأجانب في «سوق دبي»

9/30/2023 7:29:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي 32.5 % إلى 819.9 مليون درهم بنهاية تداولات سبتمبر الماضي، مقارنة مع صافي استثمارات 618.8 مليون خلال أغسطس.

ويعد هذا المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية ضمن الأعلى خليجياً خلال سبتمبر مت يعزز فرص استقطاب مزيداً من السيولة الأشهر المقبلة.

وجاءت قفزة صافي استثمارات هذه الشريحة في سوق دبي نتيجة عمليات شراء خلال سبتمبر بـ 4.5 مليارات درهم مقابل عمليات بيع بـ3.67 مليارات درهم.

وبحسب بيانات سوق دبي انضم إلى قائمة المشتريات في تلك الفترة مواطنو دول التعاون بصافي مشتريات 156.75 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 780 مليون درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة 623.25 مليون درهم.

واتجهت استثمارات العرب إلى الشراء بسوق دبي المالي محققاً صافياً بأكثر من 50 مليون درهم خلال سبتمبر، نتيجة عمليات شراء بـ 508.4 ملايين درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 458.3 مليون.

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