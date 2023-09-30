32.5 % نمو استثمارات الأجانب في «سوق دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي 32.5 % إلى 819.9 مليون درهم بنهاية تداولات سبتمبر الماضي، مقارنة مع صافي استثمارات 618.8 مليون خلال أغسطس.
ويعد هذا المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية ضمن الأعلى خليجياً خلال سبتمبر مت يعزز فرص استقطاب مزيداً من السيولة الأشهر المقبلة.
وجاءت قفزة صافي استثمارات هذه الشريحة في سوق دبي نتيجة عمليات شراء خلال سبتمبر بـ 4.5 مليارات درهم مقابل عمليات بيع بـ3.67 مليارات درهم.
وبحسب بيانات سوق دبي انضم إلى قائمة المشتريات في تلك الفترة مواطنو دول التعاون بصافي مشتريات 156.75 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 780 مليون درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة 623.25 مليون درهم.
واتجهت استثمارات العرب إلى الشراء بسوق دبي المالي محققاً صافياً بأكثر من 50 مليون درهم خلال سبتمبر، نتيجة عمليات شراء بـ 508.4 ملايين درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 458.3 مليون.
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