«أوول أوڤ مي» عطر نارسيسو رودريغيز الجديد

تكتب عطور نارسيسو رودريغيز فصلاً جديداً، إيذاناً بعصر جديد وجريء لدار العطور، وذلك بعد عشرين عاماً من إطلاق فور هير for her، العطر الذي غيّر مشهد صناعة العطور الحديثة إلى الأبد، وتقدم عطر أوول أوڤ مي all of me، وهو عطر متألق برّاق يعيد تفسير الأنوثة لجيل جديد تماماً.

احتفالاً بالفردية والتعبير عن الذات، ومنذ البداية، ورؤية نارسيسو رودريغيز للعطر واضحة لا لبس فيها، سيكون عطراً زهورياً ذا أثر فريد من نوعه. فكرة الوردة كانت دائماً هوساً ملازماً له، وأصبحت هذه الزهرة – الزهرة الأكثر أيقونية في صناعة العطور - نقطة الانطلاق للرائحة.

يقول المصمم: ((لطالما حلمت بوردة، أجمل وردة على الإطلاق، لكنها بقيت وردة مجردة)). اختار امرأتين موهوبتين ومبدعتين لصياغة العطر، هما مبدعتا العطور الشهيرتان دورا باغريش، ودافني بوجي. من خلال التعاون الوثيق، عمل الثلاثة معاً لابتكار رائحة تعيد إبداع عائلة العطور الزهورية بالكامل. تماماً كما قدم عطر فور هير for her أسلوباً جديداً من عطور الشيبر قبل عشرين عاماً.